La oficina del alguacil de Santa Fe, cometió errores sobre el perro de Gene Hackman en el informe inicial

La noticia de la muerte de Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa llegó al teléfono celular de Sherry Gaber a través de mensajes de texto. "¿Sabes sobre esto?" preguntó un amigo, enviándole el enlace de una noticia sobre los hallazgos. El corazón de Gaber dio un vuelco. Las noticias de Hackman y Arakawa (amigos cercanos y clientes) ya eran bastante malas. Pero lo que le pegó en el alma fue el hecho de que el pastor alemán, Bear, hubiera muerto junto con ellos. Apenas cinco meses antes, Gaber, una quiropráctico de animales, había pasado sus manos por el pelaje de Bear, ajustándole las vértebras de atlas al perro, el atlas es la primera vértebra cervical del cuello, donde se unecon la cabeza. En ese entonces‚ ella había arrullado al pastor alemán y reído con Arakawa. Bear se veía vibrante y feliz.

Creía que estaba muerto, hallado en un armario, dentro de una caja‚ o en el suelo del baño, dependiendo de tantas noticias contradictorias o informes oficiales. Los detalles no coincidían. "No puedo soportar esa imagen", dijo Gaber en una entrevista con USA TODAY. "Todo esto es tan angustioso". "Simplemente no cuadra", dijo Gaber. Y es porque realmente no era así.

En realidad‚ Bear no había muerto. Mientras Gaber se iba enterando de las noticias por su celular, el perro se encontraba vivo y coleando, descansando en una guardería para mascotas en Santa Fe, junto con el otro perro de la pareja, Nikita, una mezcla de pastor Akita de 7 años.

Por otra parte‚ USA TODAY se enteró de que el perro que en realidad murió en la casa de Hackman era Zinna, una perra de 12 años‚ de raza mixta de Kelpie australiano‚ que había sido entrenada en habilidades de agilidad para competir en la exposición canina del Westminster Kennel Club. Su cuerpo fue encontrado en una jaula cerrada en la casa, según Joey Padilla, quien fue la persona que transportó a los perros sobrevivientes a las instalaciones de Santa Fe Tails.

El Departamento de Policía continúa investigando los detalles y las causas detrás de las muertes de Hackman, de 95 años, y Arakawa, de 64 que fueron descubiertos en habitaciones separadas en su finca de Santa Fe con signos de descomposición avanzada, probablemente por haber estado muertos durante más de una semana. Mientras los investigadores intentan establecer la causa de la muerte del actor de cine y su esposa, pero la identificación errónea de Zinna podría generar dudas sobre otras partes de la investigación.

En la declaración jurada para la orden de cateo, los investigadores del caso informaron que los agentes "continuaron registrando la residencia donde luego observaron encontrar a un canino‚ pastor alemán [sic] de color marrón‚ fallecido". Los medios de comunicación informaron sobre estos detalles del reporte, lo que llevó a sus amigos a confundirse y creer que Bear había muerto. USA TODAY visitó el Refugio de Animales de Santa Fe, la agencia del condado encargada de albergar a los animales de dueños fallecidos. Los funcionarios remitieron toda la información a la oficina del alguacil.

No queda claro cómo se llegó a identificar erróneamente al perro en el informe. USA TODAY se comunicó con Denise Womack-Avila, portavoz de la Oficina del Sheriff del condado de Santa Fe, quien dirige la investigación. Respondió que no había oído hablar sobre la identidad equivocada del perro. Indicó que es posible que los investigadores hayan identificado erróneamente la raza.

"Nuestros agentes no tratan con caninos a diario y actualmente no puedo hablar sobre la condición o el estado del cuerpo del perro cuando fue descubierto", dijo Womack-Avila en una respuesta por mensaje de texto.

Cuando se le informó a Gaber‚ que fue Zinna y no Bear, quien fue encontrada muerta en la casa, se quedó sin aliento.

"Me encuentro temblando en este momento", manifestó. "Estoy agradecida [que no sea Bear]. Aunque sigue siendo una trágica historia".

Hackman y Arakawa eran devotos amantes de los perros

Gaber conoció a Hackman y Arakawa hace más de 18 años, cuando la pareja se enteró de la capacidad de Gaber para mejorar la salud de los animales mediante ajustes quiroprácticos. Gaber centra su tratamiento en la columna cervical superior lo que permite que el cuerpo se comunique mejor con el cerebro, dijo.

A lo largo de los años, ha tratado perros, gatos, águilas calvas, búhos, zorrillos, un puercoespín ("nunca volveré a hacer eso"), conejos, cabras y un puma. En 2003, Gaber ayudó a un búfalo de 1,400 libras a caminar derecho nuevamente, una historia capturada en el libro de 2007, "Un búfalo en la casa", de R.D. Rosen. Arakawa escuchó la historia en una feria de libros en Santa Fe e inmediatamente contactó a Gaber. Eso originó una relación de 18 años en la que Arakawa llevaba a sus mascotas a la práctica de Gaber en Santa Fe cada pocas semanas para los ajustes quiroprácticos. Las dos también se reunirían para cenar o ir de compras por la ciudad.

Cuando Arakawa rescató a Zinna de un refugio, contrató a un entrenador y comenzó un entrenamiento de agilidad (atravesando postes, saltando neumáticos, agachándose a través de túneles) con el objetivo de llevarla a Westminster, contó Gaber quien trató a Zinna antes y después de los entrenamientos y competiciones, dijo. A medida que envejecía, Zinna (abreviatura de zinfandel) dejó de entrenarla. Arakawa continuó trayendo a los perros a las sesiones. "Querían hacer todo lo correcto por sus animales porque los amaban profundamente", dijo Gaber. La última vez que vio a Arakawa fue en octubre, cuando trajo a Bear para un ajuste. El pastor alemán, a quien Arakawa rescató del costado de la Interestatal 25, pareció disfrutar su sesión, dijo Gaber. Ella y Arakawa bromearon y prometieron volver a verse pronto. Luego, la semana pasada, llegaron los mensajes: sus dos amigos cercanos estaban muertos, al igual que Zinna. "Entré en shock", dijo Gaber. "Me acosté bajo las estrellas y lloré durante una hora".

Trampa para perros en la casa de Hackman

Padilla, quien cuidó y entrenó a los perros de la pareja a lo largo de varios años, recibió la llamada el miércoles por la tarde. Fue el encargado de mantenimiento‚ el primero en descubrir los cadáveres. El trabajador, que realizaba trabajos para Hackman, le preguntó a Padilla si podía ir al sitio para rescatar a los perros sobrevivientes. Padilla condujo hasta el lugar. Bear fue encontrado a 10 o 12 pies de distancia de Arakawa, mientras Nikita corría por el extenso patio trasero, asustada por toda la conmoción, contó Padilla. El servicio de control de animales ya había puesto el collar a Bear. Padilla intentó acercarse a Nikita abriendo y cerrando la puerta del auto de Arakawa, pero ella se mantuvo alejada, afirmó. Uno de los empleados de Padilla intentó atraerla con golosinas para perros, pero tampoco pudo acercarse . Finalmente, el personal de control de animales le colocó una trampa en la puerta durante toda la noche en el patio, con la que lograron atraparla. Padilla regresó el jueves para llevarse a los perros. Mientras estuvo allí, el alguacil Adán Mendoza llamó a una de las hijas de Hackman y la puso en altavoz, para preguntarle qué hacer con los perros. Abrumados por el dolor, nadie pudo dar una respuesta, dijo. "Fue abrumador para todos", recordó Padilla. "Había mucho que asimilar. Finalmente acotó: 'Escucha, sólo estoy aquí para ayudar'".

Finalmente llevó a los perros a su guardería para mascotas, donde los cuidará hasta que los abogados resuelvan el testamento de la pareja y determinen si hay alguna mención sobre qué hacer con los perros. No serán llevados a un refugio, afirmó Padilla. "Si tan solo la gente supiera lo meticulosos y sorprendentes que fueron [Hackman y Arakawa] con sus perros", dijo Padilla, quien cuidó y entrenó a las mascotas de la pareja a lo largo de los años. "Me rompe el corazón".

Entre tanto, una empresa local donó comida para alimentar a los perros y un hospital veterinario se ofreció a incinerar a Zinna, pero las autoridades les informaron que todavía estaban investigando y que necesitaban el cuerpo de Zinna, dijo Padilla. Respondió que no especularía sobre cómo pudo haber muerto Zinna en la caja. Pero dijo que estaba seguro de que Hackman y Arakawa hicieron todo lo posible para ayudar a sus mascotas, hasta el final. "Creo que esto es un accidente trágico", aseguró. "No hay forma de que Betsy hubiera dejado a su perra en una jaula por ningún otro motivo".

Artículo original de USA TODAY: Sheriff's office makes error about Gene Hackman's dog in death report

Traducido al español por Aporrea.org