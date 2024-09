Fallece en Caracas el escritor Ibsen Martínez‚ autor de la telenovela "Por estas calles"

Falleció en Caracas el novelista, ensayista y dramaturgo venezolano Ibsen Martínez, creador y guionista de la exitosa producción dramática de RCTV‚ Por estas calles, el famoso escritor dejó de existir durante la noche del miércoles 11 de septiembre, a los 72 años, víctima de un infarto, según informaron personas allegadas.

Martínez había nacido en Caracas el 20 de octubre de 1951, donde se destacó como escritor de guiones para cine y televisión. En 1992 la telenovela Por estas calles se convirtió en uno de los fenómenos más grandes de la televisión venezolana‚ donde llevó a la pantalla problemas sociales del momento y la cual se considera tuvo efectos trascendentes en la sociedad venezolana. Otras de sus telenovelas fueron Señora, y La hija de Juana Crespo.

Fue autor de las novelas Oil Story (la última que publicó), Simpatía por King Kong, El señor Marx no está en casa y El mono aullador de los manglares, y entre su trabajo como dramaturgo se cuentan las obras L.S.D. (Lucio in the sky with diamonds) y Humboldt & Bonpland, taxidermistas. También escribió el guion de la película Ratón de ferretería (1985).

A lo largo de su vida trabajó como columnista para varios medios, donde se destacó por su pluma sarcástica y cuyo fino humor describía las diferentes aristas sociales y políticas del país, entre estos medios se encontraban El Nacional y El Universal. A nivel internacional colaboró en Foreign Policy, El Espectador, Fox News, La Nouvelle Revue Française, Revista de Occidente, ABC, La Nación y El País. También trabajó para los diarios venezolanos Tal Cual y El Mundo.

Después de vivir por más de una década en Bogotá, Martínez regresó a la ciudad que tanto quiso‚ donde reconocía ser más caraqueño que venezolano. Fue colaborador del diario español El País desde 2014 hasta 2023, hasta que el mismo medio publicó una investigación en la que el autor reconocía haber maltratado a al menos tres mujeres. Martínez, confesó en la entrevista que maltrató a varias de sus parejas. El dramaturgo confirmó el nombre de dos víctimas y al menos tres episodios de violencia de género. Los maltratos ocurrieron entre las décadas de los setenta y ochenta. Según el diario español, el escritor había admitido estas agresiones en una entrevista anterior en el año 2000, pero desde entonces no se le había cuestionado al respecto.

Así mismo, El País señaló que al menos ocho fuentes consultadas confirmaron que dichos maltratos eran "un secreto a voces" en el círculo artístico y de intelectuales venezolanos que frecuentaba el escritor; sin embargo nunca hubo denuncias públicas.

La inquisisción de parte de los medios era inevitable, según Ibsen Martínez, y expresó: "Estás solo, porque eres un maltratador", refiriéndose a sí mismo. A la pregunta sobre si seguía siendo un maltratador, respondió: "No lo sé si lo sigo siendo, porque me retraje de toda vida amorosa".

Estos hechos incidieron también para que la revista El Malpensante se desligara del escritor. Para el momento de su muerte publicaba una columna semanal en la revista Letras Libres.