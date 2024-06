Arabia Saudita informa que pone fin a contrato de petro-dólares con Los Estados Unidos

Acuerdo de 80 años con EEUU



El acuerdo del petrodólar se firmó originalmente el 8 de junio de 1974 y fue una parte clave de la influencia económica global de Estados Unidos.



+ Arabia Saudita pone fin a un acuerdo de petrodólares de 80 años con EE.UU.

+ El acuerdo permitió las ventas de petróleo saudí solo en dólares estadounidenses