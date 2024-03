EEUU: Representante Alexandria Ocasio-Cortez explica por qué acusó a Israel de genocidio

Credito: Via Video

Después de ser perseguida por abucheadores propalestinos



24 de marzo de 2024.-La representante Alexandria Ocasio-Cortez defiende su discurso en el que acusó a Israel de cometer genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza, dos semanas después de que fue abordada en público por personas que abucheaban a Israel por su decisión de no utilizar la palabra, informó una nota de prensa de El Correo de Nueva York.



Ocasio-Cortez (demócrata por Nueva York) había sido ferozmente crítica durante mucho tiempo de las políticas del Estado judío hacia los palestinos, pero se había abstenido en gran medida de invocar el término “genocidio” directamente hasta el viernes pasado durante un discurso en la Cámara de Representantes.



Otros espíritus afines progresistas, incluidos compañeros del llamado “Escuadrón”, ya habían acusado a Israel de cometer un genocidio.



“Esta palabra es extremadamente seria. Es algo que se toma con extraordinaria gravedad. Y para mí, el umbral de intención es alto”, dijo la congresista al programa “State of the Union” de CNN el domingo.



"Sin embargo, cuando miramos el precipicio de lo que está sucediendo con una hambruna forzada de 1,1 millones de habitantes de Gaza... creo que hemos cruzado el umbral de la intención", continuó, enfatizando que múltiples gobiernos y organizaciones han acusado a Israel de paralizar la ayuda crítica. a los palestinos.