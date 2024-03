(VIDEO) Óscar Schémel: María Corina Machado se desgasta entre delirios y contradicciones

19 de marzo de 2024.- Óscar Schémel, presidente de Hinterlaces, aseguró este lunes que el mensaje de María Corina Machado de este domingo sumerge a sus seguidores en la incertidumbre, la ambigüedad y la frustración.

"Se trata de un discurso arrogante y prepotente pero vacío, pues no define un rumbo y mucho menos un final. Todo lo contrario de lo que debe hacer un liderazgo empático y transparente. No genera fervor ni convicción. No hay horizonte ni propuesta, tampoco épica contagiosa y emocionalidad con significado", aseveró Schémel en su cuenta de la red social X.

Asimismo sostuvo que la opositora se "desgasta entre delirios y contradicciones", al tiempo que señaló que su mensaje lo define el "conflicto estéril".

"Las amenazas de persecución y venganza endosan de lógica y sentido las actuaciones de sus adversarios, por lo que ni indignan ni movilizan a sus partidarios. Es un discurso recurrente y deslustrado que se repite desde hace 25 años, que confunde el sentimiento nacional con la ambición desmedida por el poder y un ego desbordado", expresó.

Por último, Óscar Schémel afirmó que Machado, sobre quien reposa una inahibilitación para ejercer cargos públicos, "ha puesto a los venezolanos a decidir entre ella como tragedia y el futuro".

A continuación puede observarse el mensaje enviado a los venezolanos el pasado domingo a través de YouTube