Portuguesa: Denuncia un usuario de CANTV se encuentra sin servicio desde el 2019

DENUNCIA PÙBLICA

Sres CANTV

Continúo clamando justicia para mi familia, ya que venimos siendo atropellados por la empresa REVOLUCIONARIA, SOCIALISTA, ANTI-IMPERIALISTA, OBRERISTA y PROFUNDAMENTE CHAVISTA, llamada CANTV. Hemos recurrido a todas las vias conocidas, incluida la tradicional "llamar un amigo" y hasta ahora ha sido imposible lograr respuesta. A continución los tres (3) casos que afectan directamente a mi familia.

CASO Nro. 1 .. Nro Tlf. 0255-665.3199 … Linea se encuentra SOLVENTE .. Corresponde a Apto Residencial de mi hija mayor. Presenta falla definida "sin linea para hacer o recibir llamadas", y tiene Reporte Avería Nro. 26001633, realizado en fecha 18-Sept-2023. Al revisar en Sistema reportes de Averias nos da mensaje "ESTADO: Pendiente". Cada semana hacemos esa revisión y nos repite el mismo mensaje. Pagamos religiosamente para evitar "perder la línea", que sabemos son vendidas a buen precio en el Mercado, una vez que el Usuario se cansa de pagar por algo que no recibe. Tal vez es esa la "oscura" intención de alguno con poder en la Cantv.

CASO Nro. 2 .. Nro Tlf. 0255-665.3123 … Linea se encuentra SOLVENTE .. Corresponde a mi casa de habitación y es el CASO MAS GRAVE, que muestra el grado de indolencia e irresponsabilidad que impera en esa y otras instituciones del Gobierno. El servicio TLF--ABA presenta falla desde Abril-2018 (mas de 5 AÑOS). He perdido la cuenta de las veces que he llamado para el reclamo, pero el problema persiste. En una ocasión, el 09-AGO-2019 se pudo registrar Reclamo y me dieron Nro. Reporte 2141-3265, con plazo de hasta 3 días, plazo que no cumplieron. El 28-AGO-2019 me llamaron de Cantv-Portuguesa para confirmar que irían a resolver el problema al siguiente día y requerían la presencia de algún adulto, a lo que me comprometí a no asistir a mi trabajo para esperarlos. Me ofrecí a comprar cable si era necesario, si Cantv no tenia para comprarlo. Gracias a las denuncias que he hecho en la prensa nacional y local, aporrea.org y Últimas Noticias, he sido atendido por la Gerencia. Se han comunicaron conmigo funcionarios del Cantv-Portuguesa, del la Region Occidental con sede en Barquisimeto e incluso de una oficina nacional de Cantv, que llegaron a afrecerme la devolución del dinero injustamente cobrado en facturas por un servicio que no he recibido. Les respondí que "muy bien" pero que mi interés era que me devuelvieran mi línea. Importante mencionar que TODO EL AÑO 2019 ESTUVE SIN SERVICIO. En enero-2020, después de acudir nuevamente a varias emisoras de radio y al periódico ÙLTIMA HORA, fui contactado "retrecheramente" por un funcionario de CANTV, quien ordenó la reparación de la falla, para lo cual me informan en mi casa que no tardaron 10 minutos. Pero en los 1eros días de febrero-2020 nuevamente el nro tlf quedó "muerto", por lo cual nuevamente procedí a reportarlo y adicionalmente acudí al medio radial para denunciar a tan ineficiente e irresponsable empresa. Habia tenido servicio intermitente, unos dias ACTIVO y meses INACTIVO. Nuevamente hice un RECLAMO 15-JUL-2020 Nro. 2241*5091.

Nuevamente efectuado Reclamo Nro. 24687944 el 01-Jun-2022, adicionalmente lo he reportado por la aplicación VenApp, en fecha 08-Jul-2022 quedando registrado con el Nro. 25211989 y no les sigo contando para no alargar el escrito. Actualmente ya tengo mas de 1 AÑO sin servicio

No he dejado de pagar la factura, que entiendo es lo que buscan las mafias, para luego vender las línea a otro interesados logrando su ganancia a costa de nosotros los "pendejos" como bien lo refirió A. Uslar Pietri.

CASO Nro. 3 .. Nro Tlf. 0255-665.1170 .. Nro. de Cuenta 1014664345 Corrresponde a mi pequeño Negoocio, esta SIN SERVICIO desde Abril-2023. En fecha 09-mayo-2023 fue efectuado RECLAMO Nro. 000211558 (Nro asignado por Sistema Cantv), reclamo que hasta esta fecha NO HA SIDO ATENDIDO. Por varios meses continué pagando la factura mensual con la idea de NO PERDER LA LÌNEA, siendo el último pago efectuado el 04-Agosto-2023, por Bs. 834,71 (Aprox. 50-$) , REF-000078656651170 , desde Banco Mercantil. En virtud del aumento considerable de la facturación y además de no recibier respuesta a mi Reclamo, consideré injusto seguir PAGANDO POR UN SERVICIO QUE NO RECIBO, por lo que decidí dejar de pagar. He agotado las diferentes vias conocidas para exigir solución, directo a Cantv via telefónica, via Internet a traves de la aplicación CATI pero sin resultado .

Decidí ademas dirigirme a la Cantv para solicitar formalmente la SUSPENSIÒN DE LA LÌNEA CANTV, e informarles que ya no asumia responsablidad por cargos a esa cuenta por un servicio que por meses no he recibido, pero resulta que en la Ofc. Cantv Acarigua se niegan a recibir la correspondencia exigiendo primero el pago de una DEUDA GIGANTESCA , lo que me parece un verdadero abuso, por lo que la deuda sigue creciendo.

Es NECESARIO una GERENCIA EFICIENTE, con RESPONSABILIDAD y AUTORIDAD, ya que lo que vemos es que los empleados hacen "lo que las da la gana" con los usuarios, matraquean impunemente y han convertido a Cantv en una empresa donde no existe la más mínima autoridad, orden, organización, etc.

Espero que esta publicación sensibilice a alguien en la Empresa Cantv, y por favor atiendan este problema, que imagino otros venezolanos están sufriendo.

ME SIENTO ROBADO, ESTAFADO, BURLADO,

Honorio González

CED-5.364.647

0414-157.9049



Honorio González

0414-157.9049