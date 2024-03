EEUU: Republicanos desaprueban llamado a elecciones en Israel del senador Chuck Schumer (D-N.Y.),

14 de marzo de 2024.-Los republicanos dicen que el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer (D-N.Y.), cometió un grave paso en falso político al llamar a nuevas elecciones en Israel para reemplazar al primer ministro Benjamín Netanyahu, informo una nota de prensa de thehill.com/.

No perdieron el tiempo tras el discurso de Schumer, y varios senadores republicanos visiblemente frustrados argumentaron que el discurso de 45 minutos fue un gran error de cálculo.



“¿Así que ahora se está entrometiendo en las elecciones del Knesset en Israel?” El senador Thom Tillis (republicano por Carolina del Norte) informó a The Hill sobre el llamado de Schumer, utilizando el nombre del Parlamento israelí. “Creo que los votantes de ese país deberían decidir eso. Hay un gabinete de guerra que tiene personas que son archirrivales políticos. No los escucho convocar elecciones, entonces, ¿cómo diablos puede alguien en Estados Unidos convocar elecciones?



"Es un paso en falso porque estamos entrometiéndose y él está tratando de tener las dos cosas", continuó Tillis, argumentando que la política estaba en el centro del discurso de Schumer. "No hay una buena política exterior ni otras razones para hacer ese tipo de declaraciones".





Schumer, el funcionario electo judío de más alto rango en la historia de Estados Unidos, había guardado silencio sobre el tema de Israel en las últimas semanas mientras los demócratas del Senado y los progresistas se enfurecían cada vez más con la escalada de la situación en Gaza.



Eso cambió el jueves cuando emitió su crítica más dura hasta el momento a Netanyahu, diciendo que el líder israelí había “perdido el rumbo” después de una serie de batallas políticas y legales. También argumentó que el primer ministro está en una coalición con “extremistas de extrema derecha” y ha estado “demasiado dispuesto a tolerar el número de víctimas civiles en Gaza, que está llevando el apoyo a Israel en todo el mundo a mínimos históricos”.



“Como partidario de Israel desde siempre, lo tengo claro: la coalición de Netanyahu ya no se adapta a las necesidades de Israel después del 7 de octubre”, añadió Schumer, refiriéndose al ataque de Hamás. “El mundo ha cambiado –radicalmente– desde entonces, y el pueblo israelí está siendo asfixiado en este momento por una visión de gobierno estancada en el pasado”.



Sus comentarios encendieron la mecha entre varios de los principales republicanos del Senado.