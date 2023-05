EEUU: Autorizan venta de CITGO

3 de mayo de 2023.- La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, denunció que el gobierno de los Estados Unidos dio luz verde a la venta de la empresa Citgo Petroleum Corporation, a través de la Licencia 42 emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) dependiente del Departamento del Tesoro.Desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, la vicepresidenta en compañía del ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, y del presidente de Petróleos de Venezuela, Pdvsa, Pedro Tellechea, detalló las evidencias que confirman que el Gobierno de EEUU autorizó el despojo de Citgo a través de su venta fraudulenta al entregar la empresa venezolana Citgo a un grupo directivo desconocido de un sector de la oposición.Para ello la vicepresidenta hizo un recuento por las acciones realizadas en medio de lo que llamó un entramado criminal para robar los activos de la nación.En este sentido destacó que, a pesar de que el gobierno de EEUU argumenta la separación de poderes, el pasado 7 de abril remitió una comunicación a través del Departamento de Justicia mediante la que autoriza a un tribunal a iniciar el proceso de remate judicial de Citgo y sus activos a fin de favorecer a la lista de supuestos acreedores contra Venezuela, comunicación que hicieron pública el pasado 28 de abril."El gobierno de los Estados Unidos se ha servido de un tribunal y de grupos económicos para su propio beneficio económico y político", afirmó Rodríguez."Le está mintiendo a la comunidad internacional. Se sirvieron de estos extremistas de la antipolítica venezolana para adelantar y avanzar en el despojo, en el robo de nuestros activos", sentenció.Dentro del entramado de bloqueo y agresión contra Venezuela, la vicepresidenta señaló como clave la fecha del 9 de enero de 2023, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, emitió una licencia que reconoce a la Asamblea Nacional electa en el 2015 para las negociaciones. Señaló que esto es además una acción anacrónica, pues el 6 de diciembre de 2020 el pueblo venezolano eligió una nueva Asamblea Nacional.En fecha más reciente, estas acciones contra Venezuela continuaron con la licencia 42 de la OFAC, emitida en fecha 1 de mayo de 2023, donde se consuma el robo de CITGO."Esta licencia 42 de la OFAC se pierde de vista en el contenido violatorio de las leyes de Venezuela, del derecho internacional público, del derecho internacional privado. No quedó norma que no haya sido violada con esta acción", aseguró, en referencia a la licencia emitida por este organismo dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.Con respecto a esas negociaciones con supuestos acreedores advirtió que el Gobierno Venezolano no reconocerá ningún tipo de acuerdo con proveedor alguno que no esté válidamente representado por el Estado.Asimismo, ratificó que todos los poderes públicos del Estado venezolano seguirán actuando para la defensa de los intereses del país, tal como la instruido el presidente de la República, Nicolás Maduro.Fuente: AVN