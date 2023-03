Alerta: Comercializan lotes falsificados del medicamento Herceptin

Credito: Twitter

14 de marzo de 2023.- En el territorio nacional se efectúa la comercialización de un lote falsificado del producto farmacéutico Herceptin, informó el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel.



En la alerta sanitaria 001/2023, de fecha 08 de marzo y publicada en su portal web, el ente explica que el problema se detectó en la presentación de 440 mg del polvo liofilizado para infusión intravenosa P.B. 1.164/20, identificados con los números N3924B02 y N392.



Precisaron que realizaron las pruebas de control de calidad a las muestras y se determinó que no contienen el principio activo trastuzumab, por lo que los lotes del producto no están conformes para su uso y consumo.



Ante esta situación consultaron a la empresa propietaria del producto, F. Hoffmann La Roche, Suiza, a través de su representante en Venezuela, Productos Roche y señaló que no fabricaron el lote N3924B02 y que el N3927 difiere del arte del empaque original que utilizan.



En tal sentido, el instituto insta a no adquirir estos lotes del medicamento utilizado para el cáncer, además, indican que actualmente el producto solo es distribuido por las farmacias de la Fundación Badan.