Dónde está Dorhean

Dorhean Gainza salió de su casa el 16 de octubre de 2022 en dirección hacia el Parque Francisco Miranda (Parque del Este) , pero nunca regresó a su casa. Han pasado casi 5 meses de su desaparición y no hay ni una pista ni noticia de su paradero.

Dorhean es un muchacho sano que estudia artes escénicas en la Escuela de Artes Juan Sujo, su último contacto con su madre fue a eso de las 5 de la tarde, para informarle que se dirigía a Bellas Artes, según información suministrada a través de Twitter.

Los entes oficiales no han dado la talla dicen los familiares y amigos, aducen que no se ha hecho una investigación seria y a fondo al respecto. Sus seres queridos y personas que se han hecho solidarios con esta causa han realizado jornadas de búsqueda e investigación por su cuenta, pero desde luego no cuentan con los recursos que tiene el estado para estos casos de desaparición.

Por favor se agradece que cualquier persona que crea pueda aportar algo a la investigación y búsqueda de Dorhean Gainza, debe comunicarse directa e inmediatamente con el 911 CICPC .