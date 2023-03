Protestas frente al IVSS, por reclamo de pensiones justas

Cansados de tanto reclamar, solicitar pensiones justas que se adecúen al nivel inflacionario que asola al país, los pensionados se han plantado frente al Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), en la esquina de Altagracia para protestar porque se cumplan y respeten sus derechos. DIcen que la pensión de $5,50 más los bonos no alcanzan para cubrir los costos de la canasta alimentaria ni de medicamentos. Señalan que es la octava vez que acuden a la oficina principal del IVSS para solicitar que se cumpla el artículo 91 de la Constitución, porque la pensión del seguro debe ser igualada a la canasta básica.

Los pensionados plantean que debido al tipo de alimentación que reciben a través de las bolsas, solo consumen carbohidratos y eso les causa enfermedades como la diabetes y oras dolencias, y al ocurrir esto, no tienen para cubrir los costos médicos, tornándose esto en un círculo vicioso.

Cuando ellos deberían estar descansando, contar con una vida digna, tranquila, bien alimentados y atendidas todas sus necesidades por el estado, al contrario, tienen que salir con sus dolencias a protestar con sus artritis, artrosis, con bastones, cojeando, se ven obligados por la necesidad a reclamar un trato justo, una pensión y atención que se ajuste a la realidad económica del país y no recibir unas dádivas que no alcanzan para nada. Muchos de ellos no tienen para comer, viven de la solidaridad de los vecinos, otros deben salir a la calle a vender cualquier cosa, sufriendo los embates de la intemperie, algunos viven solos porque sus hijos han tenido que emigrar, hay casos donde han muerto de hambre, como el caso de los hermanos Sandoval, dos personas de la tercera edad que murieron de inanición en un edificio en Puente Hierro o de otro caso parecido en Mérida.

Según la organización Covite, hay entre 500 y 600 mil personas de la tercera edad viviendo solas en el país, y el gobierno no está respondiendo a esta nueva realidad, no ha asumido ni ha diseñado un buen plan para atender a la población que envejece ni de la que va envejeciendo o envejecerá.

Noticia en desarrollo...