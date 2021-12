Diosdado Cabello exhorta a Barinas a "no confiarse del enemigo revisemos nuestros 1X10"

Diosdado Cabello Credito: archivo

6 de Diciembre - El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, invitó a la militancia de la tolda roja del estado Barinas a afinar la maquinaria del 1X10 para el próximo 9 de enero, recordando: "No nos confiemos del enemigo revisemos nuestros 1X10



Igualmente, aseguró Cabello que en las elecciones del próximo 9 de enero de 2022 en el estado Barinas, "las fuerzas revolucionarias tienen el compromiso de obtener la victoria".



“El 9 de enero estamos obligados a vencer por Chávez”, aseguró Cabello este domingo desde la entidad, donde se reúne el Comando de Campaña Aristóbulo Istúriz para decidir el candidato de la Patria para los nuevos comicios.



Asimismo, agregó que el 9 de enero "tiene que ser un punto de reinicio y que el próximo gobernador o gobernadora debe trabajar siempre para el pueblo, el que no quiera trabajar que se aparte, que le de el lugar a alguien que si quiera trabajar", exhortó Diosdado Cabello.



Faltan 35 días para las elecciones en Barinas, "nosotros tenemos que multiplicarnos en estos días compañeros y compañeras de la UBCH, los que llevaron las patrullas, debemos hacer una revisión total yo prefiero tener un patrullero que tenga a 4 electores pero que de verdad los lleve a votar y no uno que diga que tiene 10 y no llevó a ninguno", enfatizó Cabello, durante reunión sostenida con el Gran Polo Patriótico en Barinas.





