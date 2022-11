Trabajadores de Diques y Astilleros Nacionales (DIANCA) en paro indefinido por sus demandas y derechos laborales

Trabajadores de Dianca en paro indefinido Credito: LID

17-11-22.-Trabajadores de la empresa Diques y Astilleros Nacionales DIANCA, ubicada en Puerto Cabello, están de paro desde el martes en protesta porque no se respetan sus derechos laborales, por el amedrentamiento que sufren y por la mala gestión del presidente de la empresa. De no recibir pronta respuesta de la directiva tomarán las calles para radicalizar las acciones.



Los trabajadores de DIANCA expresan que la gota que derramó el vaso es que el propio presidente de la empresa, el contralmirante Luis Enrique Castillo, dijo no tener dinero para pagar las utilidades de los trabajadores, con lo que prácticamente hay un año de trabajo perdido, declarándose por tanto en paro.



Denuncian que no se les cancelan las utilidades, bono de producción, que hay semanas de trabajos realizados y trabajos por fuera de tiempo que tampoco se las pagan, y no se les entregan la dotación de uniformes y equipos de trabajo adecuados. Además revelan que operan empresas contratistas que realizan trabajos tercerizados y sin control, así como irregularidades como la existencia de contrabando de gasoil y un saqueo del que es objeto la industria naval DIANCA en cuanto a la venta de partes como si fueran chatarras.



Los trabajadores afirman que el astillero está en el suelo, “entonces el presidente dice por las redes y la radio que somos el mejor astillero del mundo que tendremos una sorpresa, mire la sorpresa que no hay plata para pagar los pasivos laborales”. Aseguran los trabajadores están cansados de tanta negligencia y malas políticas, “prácticamente estamos tercerizados”, denuncian.



DIANCA es una de las empresas más importantes del país y cuenta con al menos 110 años de existencia. Entre sus múltiples labores se encuentra la construcción y reparación de embarcaciones y estructuras navales de la marina mercante.



“Hoy los trabajadores en las zonas de trabajo somos víctima de amenaza y presión por los cuerpos de seguridad del Estado, representando una violación a los derechos humanos”, declaran los trabajadores. Por ello, agregan que “desde ayer (martes) ante tanto abuso e irrespeto tuvimos la valentía de correr el riesgo de desafiar sus cuerpos de seguridad e irnos al paro hasta que nos den una respuesta positiva”.



Finalmente sostienen que de no recibir respuestas satisfactorias tomarán las calles como protesta.



Rodear de solidaridad esta lucha es fundamental para los trabajadores de la región y el país. De triunfar los trabajadores de una de las industrias importantes, se transformará en un empuje para las luchas que se vienen desarrollando por el salario igual a la canasta básica y demás derechos laborales.

LID