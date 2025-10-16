Venezuela califica de “gravísima violación” autorización de Trump para ejecutar operaciones de la CIA en Venezuela

16-10-25.-El canciller de Venezuela, Yván Gil, emitió la noche de este miércoles un comunicado en rechazo a las recientes declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a quien acusó de admitir públicamente haber autorizado operaciones destinadas a actuar «contra la paz y la estabilidad de Venezuela.»



El jefe de la diplomacia venezolana calificó estas declaraciones como «belicistas y extravagantes» y las consideró una «gravísima violación del Derecho Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas.»



Según Gil, la afirmación del presidente estadounidense es «sin precedentes» y obliga a la comunidad internacional a actuar.



«Esta afirmación sin precedentes, constituye una gravísima violación del Derecho Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, y obliga a la comunidad de países a denunciar estas afirmaciones a todas luces inmoderadas e inconcebibles,» escribió Gil.



El pronunciamiento de la cancillería venezolana subraya la postura del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, que consistentemente denuncia las acciones de la administración estadounidense como injerencia en sus asuntos internos y una amenaza a su soberanía.





