Patrullero de la armada francesa se aproximó a Trinidad y Tobago y Venezuela

09-12-25.-El patrullero (P735) La Combattante, adscrito a la Armada de Francia, se aproximó el pasado martes a las aguas de Trinidad y Tobago, en una zona relativamente cercana al estado venezolano Delta Amacuro.



Según informó el portal La Patilla, la embarcación francesa zarpó desde el puerto de Scarborough, en Tobago, y navegó hacia un área donde también operaban el crucero de misiles guiados USS Lake Erie (CG-70) y el buque de apoyo MV Ocean Trader, ambos pertenecientes a una misión de Estados Unidos enfocada en la lucha contra el narcotráfico.



Además de la protección de los accesos marítimos franceses y la vigilancia pesquera, el patrullero La Combattante está especializado en operaciones antinarcóticos, una labor que ha desempeñado en diversas misiones.



El 28 de noviembre de 2023, por ejemplo, interceptó un barco pesquero venezolano al sureste de Barbados, donde se incautaron 3,5 toneladas de cocaína distribuidas en 119 fardos. En aquella ocasión, los detenidos fueron entregados a las autoridades venezolanas.



La Combattante es el tercero y último patrullero francés de la clase La Confiance, incorporado en 2020 a la flota de las Patrulleras de las Antillas de Guyana (PAG). Está equipada con un cañón de 20 mm operado a distancia y dos ametralladoras de 12,7 mm.

