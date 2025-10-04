Presidente Maduro: «No habrá imperio de este mundo que arrebate la paz a Venezuela»

Como cierre a la Conferencia Internacional Colonialismo, Neocolonialismo y los Despojos Territoriales del Imperialismo Occidental, el presidente Nicolás Maduro Moros marcó su tajante posición ante las constantes amenazas del imperio.

«Venezuela tiene derecho a la paz, a la soberanía y, por derecho, a su existencia y no habrá imperio de este mundo que se lo arrebate, que se lo quite. Y si es necesario pasar de las formas de lucha no armada a las formas de lucha armada, este pueblo lo hará por la paz, por la soberanía y por el derecho a la existencia. Colonialismo nunca más, neocolonialismo nunca más. Despojo y supremacismo nunca más», sentenció Maduro.

Asimismo, Maduro hizo un recuento histórico del supremacismo religioso. Además, recalcó que las élites occidentales todavía piensan lo mismo de África, «piensan que nuestros pueblos africanos no tienen alma, no tienen espíritu. Y África les va a dar la sorpresa del siglo en lo que resta del siglo XXI, con su dignidad, su sabiduría, su espiritualidad y su fuerza».

«Lo que le arde a los supremacistas del Norte es que ya es irreversible el proceso de nacimiento de un mundo pluripolar, multicéntrico, donde el hegemonismo imperial va cesando», destacó.

El presidente Nicolás Maduro insistió en que la Revolución Bolivariana, junto al pueblo venezolano, siempre ha dado la batalla en «toda esta guerra multiforme, económica, eléctrica, política, psicológica. La hemos dado siempre con la verdad». A su juicio, el pueblo se ha preparado bajo la Doctrina Militar Bolivariana, basada en Defensa Integral de la Nación.