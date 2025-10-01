Una estrategia contra la amenaza: ¿Qué alcance tendría el Decreto de Conmoción Exterior firmado por Maduro?

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció una consulta nacional para evaluar la aplicación de un Decreto de Conmoción Exterior, una medida constitucional excepcional que responde a lo que su Gobierno califica como una "amenaza real y concreta" por parte de Estados Unidos.

Esta decisión, lejos de ser un acto aislado, se enmarca en la creciente presión internacional y el despliegue militar estadounidense en el Caribe, un contexto que expertos analizan como un preludio de posibles escenarios de confrontación.

La iniciativa, canalizada a través del Consejo Nacional por la Paz, busca, según la narrativa oficial, fortalecer los mecanismos de defensa nacional y garantizar la estabilidad del país ante una eventual agresión.

Pero, ¿qué implica realmente este decreto? ¿Cuál es su aplicabilidad y qué consecuencias políticas y sociales podría acarrear para la nación suramericana? Para desentrañar estas incógnitas, Sputnik consultó al politólogo Walter Ortiz y al internacionalista Martín Pulgar, quienes analizan las aristas jurídicas, políticas y estratégicas de esta medida.

Origen constitucional y la amenaza inminente

El politólogo Walter Ortiz explica que el fundamento legal de esta acción se encuentra en los artículos 338 y 339 de la Constitución Nacional venezolana y, de manera más específica, en el artículo 14 de la Ley Orgánica de Estados de Excepción.

El experto vincula directamente la activación de este debate con la percepción de una amenaza externa tangible.

"Evidentemente, cuando se está hablando de esto, es de la configuración de toda una amenaza que deriva del despliegue militar que está realizando las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el Mar Caribe", pondera.

Ortiz detalla los componentes de esta amenaza, pintando un cuadro de posible confrontación. "Evidentemente, ante una amenaza directa, estamos hablando de destructores, misiles, submarinos nucleares, fuerzas especiales, marines, de territorios que han sido tomados militarmente, como el caso de Puerto Rico".

A este despliegue, añade, se suman "hechos que todavía son sujetos de investigación, como el de la voladura de una lancha el pasado 2 de septiembre", incidente que, según afirma, alimenta las conjeturas sobre agresiones sostenidas contra Venezuela.

En este contexto, el debate se presenta como una necesidad para "discutir y avanzar en torno a medidas que, básicamente, lo que buscan es darle el poder al jefe de Estado para desarrollar las acciones de carácter social, político, económico, necesarias para fortalecer los mecanismos de defensa".

Flexibilidad y preparación para la resistencia

Sobre la aplicabilidad concreta del decreto, ambos analistas coinciden en que se trata de una herramienta para dotar al Ejecutivo de una mayor agilidad y recursos ante una crisis.

Para Walter Ortiz, "la aplicabilidad tiene que ver con la posibilidad que tendría el jefe de Estado con mayor flexibilidad, cosa que, en un momento de normalidad, no la tiene para poder disponer los recursos necesarios y suficientes".

Subraya que se trata de "recursos de todo tipo, para manera de garantizar la paz en el país y, además, fortalecer los mecanismos para defenderse y resistir ante cualquier tipo de eventual agresión directa o indirecta".

Martín Pulgar, por su parte, enfatiza que la aplicación del decreto no es preventiva, sino reactiva.

"La aplicación del decreto de Estado de Conmoción Exterior planteado por el presidente de la República inicia a partir de la concreción de esa amenaza", afirma, refiriéndose a las declaraciones desde la Casa Blanca y de funcionarios estadounidenses.

Pulgar describe la medida como un mecanismo de alineación estatal para una respuesta expedita:

"Permitiría la movilización de la Fuerza Armada Nación Bolivariana en forma expedita ante una acción posible militar, tanto de desembarco como de ataque violento, de punto de vista de algún bombardeo". En esencia, "sería una respuesta al ataque, a la acción planteada por Estados Unidos", refiere el especialista.

Consecuencias políticas y sociales

Frente a las posibles consecuencias, ambos expertos se muestran cuidadosos en destacar el carácter protector del decreto sobre su facción restrictiva. Ortiz es categórico al aclarar que el estado de excepción no implica la suspensión de derechos fundamentales.

"Realmente lo que busca es proteger al pueblo venezolano, ya que en ningún [escenario] los decretos de conmoción, sea exterior o interior, plantean la posibilidad de restringir totalmente derechos fundamentales. Por ejemplo, el derecho a la vida es inviolable, y por lo tanto, no se puede cercenar completamente. Eso está prohibido por la Constitución Nacional", argumenta.

Su visión es que el objetivo central es "buscar medios y mecanismos precisamente para mantener la paz y estabilidad del país y, de esta manera, garantizar un nivel de funcionalidad que a pesar de la agresión o a pesar de la amenaza podamos seguir sosteniendo un nivel mínimo al menos de armonía y de paz y un nivel mínimo de estabilidad en medio de una fase de guerra, de resistencia".

Pulgar comparte esta perspectiva, señalando que el decreto está diseñado para dar una respuesta inmediata que priorice la atención a los ciudadanos y la capacidad de reacción del Estado.

Los expertos concuerdan en que, más que un instrumento de limitación de garantías, el decreto se plantea como un paraguas legal para la defensa nacional y la preservación del orden interno ante una agresión externa que, esperan, nunca se concrete.

"Esperemos que no sea necesario nunca que este decreto entre en funcionamiento", esgrime Pulgar, encapsulando la esperanza de que la diplomacia prevalezca sobre la fuerza en este tenso capítulo de las relaciones internacionales.

Detalles sobre el Decreto de Conmoción Exterior

El Decreto de Conmoción Exterior es una figura jurídica de excepción que se activa ante amenazas provenientes externas que pongan en riesgo la soberanía, la integridad territorial o la estabilidad institucional de la nación sudamericana.

Su base legal se encuentra en los artículos 338 y 339 de la Constitución de Venezuela, los cuales establecen que este estado de excepción debe ser limitado en el tiempo, y siempre respetando los derechos irrenunciables como el derecho a la vida.

Asimismo, el artículo 14 de la Ley Orgánica de Estados de Excepción desarrolla los alcances específicos de esta medida.

Según el análisis de los expertos, su aplicación conlleva la facultad del presidente de la República para movilizar recursos económicos, sociales y militares de manera expedita, alinear todo el aparato estatal en función de la defensa nacional y tomar las acciones necesarias para proteger a la población y responder a una eventual agresión militar externa, sin que ello implique la suspensión de los derechos fundamentales.