Vicepresidenta Delcy Rodríguez asegura que Venezuela "no teme y está preparada ante emergencias y amenazas externas"

28-09-25.-La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este sábado que el país "está preparado ante cualquier emergencia", al supervisar el Simulacro Nacional de Protección Civil en la unidad educativa República de Panamá. Rodríguez destacó la importancia de la "responsabilidad colectiva" en la formación del pueblo ante riesgos naturales o provocados.



"Venezuela está preparada, está lista, y no teme. Los ejercicios que estamos llevando adelante buscan que nuestro pueblo, en responsabilidad colectiva, se prepare para cualquier tipo de coyuntura: emergencias naturales o situaciones de conmoción interna", enfatizó la funcionaria.



Rodríguez indicó que los simulacros se extienden a empresas estratégicas del Estado, incluyendo la industria de hidrocarburos y el sistema eléctrico, para entrenar al personal en escenarios como fugas, incendios o fallas provocadas por sismos. Subrayó que, al ser Venezuela un país con actividad sísmica, los ejercicios permiten a la población "entender cómo actuar tempranamente, conocer los mapas de riesgo y prepararse ante amenazas externas que puedan impactar la estabilidad interna de la República".



Articulación y formación



La vicepresidenta destacó la participación de organismos de Protección Civil, Bomberos, órganos auxiliares y la Cruz Roja, que capacitan a la ciudadanía en primeros auxilios y protocolos de atención.



En el marco de la actividad, Rodríguez agradeció al presidente de la Cruz Roja Venezolana, Luis Faria, y a los voluntarios. Además, resaltó un convenio firmado entre la Cruz Roja y el Ministerio de Educación para capacitar a niños y jóvenes en prevención y atención de emergencias.



Rodríguez concluyó que estas acciones buscan fortalecer la unidad cívico-militar-policial y consolidar la preparación colectiva de la República.