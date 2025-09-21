Cuba inicia recolección de firmas en apoyo a Venezuela ante agresiones norteamericanas

El secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), Roberto Morales Ojeda, encabezó una delegación oficial que se reunió este viernes con el presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en el Palacio de Miraflores. Durante este encuentro, Morales Ojeda anunció que, a partir de la próxima semana, el Gobierno de Cuba, junto a su pueblo, iniciará un proceso de recolección de firmas en respaldo a Venezuela, en respuesta al asedio constante que enfrenta por parte de Estados Unidos.

Morales Ojeda destacó que la recolección de rúbricas servirá como un pronunciamiento contundente en rechazo a las amenazas que el comandante Fidel Castro había alertado sobre las bases militares en América Latina. Al concluir este proceso, las actas de las firmas serán entregadas al presidente Maduro, quien, según Morales Ojeda, podrá contar con el respaldo de «millones de cubanos y cubanas».

El secretario del PCC también reiteró el apoyo incondicional del líder de la Revolución cubana, el General de Ejército Raúl Castro Ruz, y del presidente Miguel Díaz-Canel. En su intervención, enfatizó que esta convocatoria envía un mensaje claro de solidaridad desde la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), y de la comunidad internacional que defiende la paz.

Morales Ojeda reafirmó la determinación de la Revolución cubana de continuar apoyando al pueblo venezolano, elogiando la unión popular, militar y policial de Venezuela, que asegura la continuidad del legado de Hugo Chávez. También reconoció la firmeza con la que el presidente Maduro y su liderazgo han enfrentado las agresiones políticas, diplomáticas, psicológicas y militares provenientes de Estados Unidos.

En este contexto, Morales Ojeda destacó que la resistencia de Venezuela no solo enfrenta la embestida imperial, sino que también reafirma el legado de Simón Bolívar y Hugo Chávez, marcando un camino de dignidad y soberanía que sirve de ejemplo para toda América Latina. La colaboración entre Cuba y Venezuela se fortalece en un momento crítico, reflejando la importancia de la solidaridad en la lucha por la justicia y la autodeterminación en la región.