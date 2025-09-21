(VIDFEO) Ministro Padrino López desmiente deserciones en la FAN

21-09-25.-El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, desmintió hoy la supuesta deserción de jefes militares venezolanos, un rumor que había sido divulgado en el país a través de redes sociales.Padrino López apareció en un video divulgado en la cuenta de Telegram de la Guardia Nacional Bolivariana, acompañado del general de la Aviación Militar Bolivariana, Pedro Suárez Caballero, uno de los involucrados en la campaña de rumores.El ministro de Defensa señaló que Suárez Caballero era un «tremendo general, muy disciplinado, muy preparado, con una disciplina marcada a través de su trayectoria profesional».«En las redes lo están dando por desertor, ese jueguito de la desestabilización y de la guerra cognitiva que tienen contra la Fuerza Armada, contra las instituciones, contra la democracia venezolana», añadió al respecto.Padrino López se refirió también al caso del oficial Wigner Villegas, a quien también señalaban como desertor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela.«Aquí no deserción, aquí hay es vida es combate, es alma profunda y hay es espíritu combativo», enfatizó.Las declaraciones del ministro se produjeron en el contexto de los ejercicios militares «Los Cuarteles van al Pueblo», que se desarrollan hoy, desde tempranas horas, en todo el territorio venezolano.Sobre dichos ejercicios, el ministro aseveró que se trata de «un fin de semana de trabajo, de encuentro con el pueblo, de actividad, de elevación de nuestra moral, de nuestra cohesión, de nuestra unión».