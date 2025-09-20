Fiscal Saab exige a la ONU investigar ataques de EEUU contra lanchas en el Caribe

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab Credito: Web

20-09-25.-El fiscal general, Tarek William Saab, exigió este viernes a la Organización de Naciones Unidas (ONU) investigar los ataques de Estados Unidos contra tres embarcaciones en el mar Caribe que presuntamente transportaban drogas y en los que murieron quienes iban a bordo.



«En las últimas horas hemos podido ver la manera macabra como una pequeña lancha donde había tres, cuatro personas, fue totalmente demolida, tiroteada, acribillada, por un misil sin que existiese (…) la coordinación previa de carácter, en todo caso policial, no nuclear, no con misiles», señaló el fiscal en declaraciones transmitidas por Globovisión.



A juicio de Saab, hay una «coartada falsa» para atacar estas embarcaciones a las que se suman, dijo, «las ejecuciones seriales, los asesinatos seriales de venezolanos que van en una pequeña tripulación, que no han sido sorprendidos en flagrancia cometiendo un delito y están siendo asesinados de manera totalmente bárbara».



«Le exijo entonces a los organismos internacionales de derechos humanos, a las Naciones Unidas vinculantes a este tema, que abran la averiguación correspondiente en este momento», añadió.

