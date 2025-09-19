Trump niega haber discutido un "cambio de régimen" en Venezuela

Donald Trump, presidente de EEUU Credito: Web

19-09-25.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó este jueves que en su administración se hayan sostenido conversaciones para planear un «cambio de régimen» en Venezuela.



El jefe de la Casa Blanca respondió a la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One, en el trayecto de regreso a Washington luego de culminar su visita de Estado al Reino Unido.



Ante el cuestionamiento de una periodista sobre si había mantenido conversaciones con el secretario de Estado, Marco Rubio, o con líderes militares acerca de un posible «cambio de régimen» en Venezuela, Trump respondió con un escueto: «No, no lo he hecho».



Estas declaraciones se producen en medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe, que ha sido defendido por Washington como una operación antinarcotráfico y que ha despertado las alarmas en Venezuela y otros países de la región.



*Con información de EFE.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 230 veces.

La fuente original de este documento es:

Efe (https://www.efe.com/)