Diosdado Cabello: "Quien intente agredir a Venezuela debe prepararse para una guerra de 100 años"

Desde el cuartel Abelardo Mérida en la ciudad de Maracay, en el estado Aragua, el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Capitán Diosdado Cabello, afirmó que «el que intente agredir a Venezuela debe prepararse para una guerra de 100 años, porque seremos implacables».

Cabello expresó que la resistencia activa contempla un entrenamiento «vernos las caras» para estar preparados en el cumplimiento de la tarea fundamental «la defensa de nuestra patria» y así continuar lo que enseñó el Comandante Hugo Chávez «en una defensiva permanente».

Asimismo, catalogó al ejercicio del Plan Independencia 200 realizado el jueves 11 de septiembre como «una jornada extraordinaria de respuesta inmediata, con una convocatoria masiva». Resaltó que estas acciones revelan que el pueblo está listo y presto para la defensa de la nación. Además, el también ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, aseveró que lo que se realiza hoy «es un ejercicio de entrenamiento con los hermanos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al frente», del que hay que sentirse orgulloso.

Hizo énfasis en la perfecta unión popular-militar y policial para luchar en contra del principal campo de batalla de los enemigos de la patria, «que es el frente psicológico para ver qué levantan, qué consiguen y así tratar de dividir a la fuerza bolivariana», acciones que a su juicio serán imposibles de lograr. En ese sentido, instó a seguir las labores de entrenamientos constantes y permanentes». «No le tengamos miedo a defender la patria; a esa hora se vale todo, menos hacerse el pendejo», concluyó.