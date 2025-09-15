Trump sobre la posibilidad de un ataque contra Venezuela: "Veremos qué pasa"

Donald Trump, presidente de EEUU Credito: Archivo-Web

15-09-25.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó abierta este domingo la posibilidad de ataques dentro de Venezuela al responder con un enigmático “veremos qué pasa” cuando se le preguntó por una eventual acción militar.



Venezuela nos está enviando pandilleros, narcotraficantes y drogas. Es inaceptable”, declaró el mandatario a la prensa en el aeropuerto de Morristown, Nueva Jersey, antes de partir hacia Washington.



“No nos gusta lo que Venezuela nos está mandando: ni sus drogas ni sus pandilleros. No nos gusta, no nos gusta nada”, recalcó, citado por El Nacional.



Trump aseguró “saber exactamente” lo que ocurre en la frontera sur de su país y afirmó que “muchas drogas están saliendo de Venezuela” junto con integrantes del Tren de Aragua, a quienes calificó como “la peor pandilla del mundo, incluso peor que la MS-13”.



Consultado sobre la legalidad de una reciente operación naval estadounidense que interceptó una embarcación presuntamente cargada de drogas procedente de Venezuela, el presidente minimizó las críticas: “Lo ilegal son las drogas que estaban en el barco, y el hecho de que 300 millones de personas murieron el año pasado por drogas”, dijo, sin ofrecer detalles de esa cifra.



Las declaraciones se producen en medio de una creciente tensión entre Washington y Caracas, marcada por el despliegue de ocho buques de guerra y un submarino estadounidense en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

