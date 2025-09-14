Vicepresidenta Delcy Rodríguez exige a EEUU cesar el "bochornoso hostigamiento militar y acoso" a pescadores venezolanos

14-09-25.-La vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, denunció este viernes lo que calificó como un “bochornoso hostigamiento militar” por parte del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela y sus comunidades pesqueras.A través de un comunicado difundido en redes sociales, Rodríguez exigió el cese inmediato de las maniobras militares en aguas cercanas al territorio nacional, así como del acoso a embarcaciones venezolanas."El gobierno de EEUU debe cesar inmediatamente su bochornoso hostigamiento militar a Venezuela y el acoso a nuestros pescadores. Suficiente daño y perjuicios han causado al pueblo venezolano con su criminal bloqueo económico. Venezuela jamás se rendirá, y ante cualquier circunstancia defenderá, en unión nacional, su sagrado derecho a la paz", expresó.Las declaraciones de Rodríguez se producen en medio de un incremento de la presencia militar estadounidense en el Caribe, que ha sido denunciado por el Gobierno venezolano como parte de una estrategia de presión geopolítica. En días recientes, se reportaron incidentes con embarcaciones pesqueras venezolanas en zonas cercanas a la frontera marítima con Trinidad y Tobago, lo que ha encendido las alarmas sobre posibles provocaciones en la región.Rodríguez, también, hizo referencia al impacto del bloqueo económico impuesto por Washington, al que calificó como “criminal” y responsable de múltiples perjuicios al pueblo venezolano. En ese sentido, reiteró que Venezuela no se rendirá ante presiones externas y que la defensa de la paz y la soberanía será asumida en unión nacional.La denuncia se enmarca en una serie de pronunciamientos del Ejecutivo venezolano sobre el riesgo de desestabilización continental ante una eventual agresión militar. Rodríguez advirtió que cualquier intento de intervención podría desencadenar “una de las peores desestabilizaciones que haya conocido este continente”, y ha llamado a los pueblos del Caribe y América Latina a mantenerse alertas frente a lo que considera una amenaza imperial.