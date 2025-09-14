(VIDEO) Cazas F-35 de EEUU llegan a Puerto Rico en medio del despliegue militar en el Caribe

#HCHInternacionales | Cinco cazas estadounidenses F-35 aterrizaron este sábado en Puerto Rico después de que el presidente del país norteamericano, Donald Trump, ordenara la semana pasada que 10 aviones furtivos se unieran a un refuerzo militar en el Caribe para contrarrestar los… pic.twitter.com/hGiOQCRSye — HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) September 14, 2025

F-35 fighters have arrived at the former Roosevelt Roads Naval Station in Ceiba, Puerto Rico, now operating as the primary staging base for the aircraft and their support teams.



Thanks to @HRPlanespotter for capturing the landings! pic.twitter.com/LMC8Lm6XFb — GMI (@Global_Mil_Info) September 13, 2025

14-09-25.-Cinco cazas estadounidenses F-35 aterrizaron este sábado en Puerto Rico después de que el presidente del país norteamericano, Donald Trump, ordenara la semana pasada que 10 aviones furtivos se unieran a un refuerzo militar en el Caribe para supuestamente contrarrestar los cárteles de la droga, reporta Reuters.En las redes sociales se han difundido videos y fotos del aterrizaje de los aviones en la antigua base naval de la Marina de los Estados Unidos Roosevelt Roads ubicada en la ciudad de Ceiba.Medios señalan que en los últimos días se han visto en la base helicópteros y aviones Osprey, así como otras aeronaves de transporte y personal militar estadounidenses.Según fuentes de Reuters, la semana pasada, la Administración actual ordenó el despliegue de 10 aviones de combate F-35 en Puerto Rico para realizar operaciones contra los cárteles de la droga. Al anunciar el plan de enviar más aeronaves al Caribe, el presidente Donald Trump sostuvo que Washington no estaba intentando cambiar el gobierno de Venezuela.La llegada de cazas se produce después de que el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, visitara Puerto Rico, donde se dirigió a los marines desplegados en el Caribe y declaró que la movilización en curso no es un entrenamiento, sino una misión en nombre de los intereses nacionales del país norteamericano para acabar con el narcotráfico.Previamente, esta misma jornada, Caracas denunció el asalto «ilegal y hostil» de un buque militar estadounidense contra un pequeño barco de pesca en aguas venezolanas.Postura de CaracasEl presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha declarado que las acusaciones de narcotráfico contra su país son una mentira «tan burda y tan falaz como que Irak tenía armas de destrucción masiva». En ese contexto, indicó que «Venezuela no es un país relevante en materia de narcotráfico» y subrayó, al citar los datos de la ONU, que la cocaína se produce toda en Colombia, que «tiene más de 400.000 hectáreas de hojas de coca».Por otra parte, en su conversación exclusiva con RT, el mandatario venezolano acusó a la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, de convertir a la isla en el epicentro de la «operación militar» contra el país suramericano.En ese contexto, sostuvo que el país bolivariano «tiene al frente ocho barcos de guerra, destructores, en el Caribe». «Nunca se había visto eso. Nada más se recuerda cuando la crisis de octubre 1962, cuando hicieron el bloqueo a Cuba», subrayó.En agosto pasado, medios internacionales anunciaron un despliegue militar estadounidense en el Caribe sur para supuestamente enfrentar a los cárteles de la droga. Del mismo modo, la fiscal general de EE.UU., Pamela Bondi, duplicó la recompensa por información que condujera al arresto de Nicolás Maduro bajo la acusación infundada de liderar un «cártel de narcotráfico».Esto ha sido denunciado por Caracas como maniobras orientadas a forzar un cambio político y apoderarse de los recursos naturales que posee el país suramericano.Para hacer frente al despliegue estadounidense, Maduro llamó al alistamiento voluntario en la Milicia Bolivariana para la defensa de la soberanía de la nación.Pese al aumento de las fricciones, el presidente venezolano se ha mostrado abierto al diálogo con el mandatario de EE.UU., Donald Trump, siempre que no se imponga la «diplomacia de las cañoneras» de su secretario de Estado, Marco Rubio.El pasado 5 de septiembre, el Pentágono denunció que dos aviones militares venezolanos habían sobrevolado «cerca de un buque de la Armada de EE.UU. en aguas internacionales», en algo que calificó como un movimiento «provocador» para interferir con sus «operaciones contra el narcoterror» en la zona. Posteriormente, Trump amenazó con derribar aviones militares venezolanos si ponían a EE.UU. en «una posición peligrosa».Mientras tanto, Maduro declaró que el país pasará a la lucha armada si llega a ser objeto de agresión. En este contexto, señaló que Washington «debe abandonar su plan de un cambio de régimen violento en Venezuela y en toda América Latina y el Caribe».*Con información de Sputnik