(VIDEO) Delcy Rodríguez: Una agresión de EEUU provocaría "una de las peores desestabilizaciones" en el continente

???????????????? #ÚltimaHora ????????????????



???? Delcy Rodríguez aseguró que EEUU usó barcos militares en el Caribe para agredir a Venezuela y generar un cambio de régimen.



???? VTV #Venezuela #EEUU pic.twitter.com/zoej6BHqt9 — ???????????????????????????????????????????????????? (@polianalitica) September 11, 2025

12-09-25.-La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, alertó este jueves que una acción militar de Estados Unidos contra el país podría desencadenar «una de las peores desestabilizaciones» que haya vivido el continente americano.Durante un congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez sostuvo que la presencia militar de Washington en el Caribe representa «la más grande amenaza» del último siglo para la región.«Han decidido traer la guerra a este hemisferio»La también ministra de Hidrocarburos declaró: «(Los Estados Unidos) han decidido traer la guerra a este hemisferio. Debemos alertar a los pueblos del Caribe, de Suramérica, de Centroamérica, al pueblo de los Estados Unidos (que) agredir militarmente a Venezuela iniciaría una de las peores desestabilizaciones que nunca ha conocido este continente».Rodríguez acusó al gobierno estadounidense de buscar nuevas fuentes de recursos tras lo que calificó como un fracaso de su «guerra comercial sin distingo», y aseguró que el país norteamericano necesita «la energía de Venezuela» y sus «grandes riquezas».Añadió que «ellos le han declarado al mundo la guerra. No es casual que hace apenas unos días la Secretaría (Departamento) de Defensa de los Estados Unidos pasó a llamarse Secretaría (Departamento) de Guerra, es declararle la guerra al planeta entero, (…) el hegemón se ha convertido abiertamente, y lo declara así, como una potencia guerrerista».Acusaciones contra EcuadorEn su intervención, la vicepresidenta señaló a Ecuador como el «principal exportador de cocaína» hacia Estados Unidos y Europa, y calificó al presidente Daniel Noboa de «narcopresidente», acusándolo de tener vínculos con una empresa que presuntamente oculta droga en cargamentos de bananos enviados a esos destinos.Rodríguez afirmó que «casi toda la totalidad» de la cocaína producida en Colombia, Perú y Bolivia es trasladada hacia Ecuador, desde donde parte en contenedores. «¿Quién es socio de la principal empresa de transporte de bananos de Ecuador? Su presidente, y por eso necesitaban el fraude electoral contra la presidenta Luisa González (excandidata correísta), porque es el principal centro de exportación de cocaína hacia el norte, Estados Unidos y Europa», expresó.La funcionaria detalló que la droga viaja oculta en mercancía, pasando por Panamá antes de llegar a Europa y Norteamérica.Respuesta a señalamientos de USALas declaraciones se producen en medio de nuevas acusaciones de Washington contra el presidente Nicolás Maduro, a quien la administración de Donald Trump no reconoce como mandatario legítimo y vincula con el denominado Cartel de los Soles, señalado como una organización criminal ligada al narcotráfico.Rodríguez rechazó esos señalamientos y aseguró que Venezuela no produce ni almacena drogas ni constituye una de las principales rutas para el tráfico de narcóticos. Sostuvo, además, que los operativos militares estadounidenses en el Caribe «están, sencillamente, mal ubicados», al argumentar que el 87 % de la cocaína sale por el Pacífico.«Calibren el GPS porque la droga sale por el Pacífico», enfatizó.Maduro anuncia el ‘Plan Independencia 200’En paralelo, el presidente Nicolás Maduro anunció este jueves la activación del ‘Plan Independencia 200’, en el que participarán la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), los cuerpos combatientes y la Milicia en un total de «284 frentes de batalla», con el objetivo de resguardar la «independencia y la paz» del país.*Con información de EFE y RSS