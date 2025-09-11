Cabello advierte a EEUU: “Estamos preparados para cualquier guerra prolongada”

Diosdado Cabello Credito: Web

11-09-25.-El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, lanzó una dura advertencia a Estados Unidos durante la transmisión de su programa Con el Mazo Dando, emitido el miércoles 10 de septiembre por TVes y VTV.



Sus declaraciones surgieron tras informaciones sobre una supuesta operación militar de precisión en territorio venezolano contra estructuras vinculadas al denominado “Cartel de los Soles”.



Cabello aseguró que la iniciativa no estaría relacionada con la lucha antidrogas.



Sabemos que eso no tiene nada que ver con drogas. Quieren salir de la revolución bolivariana, es lo que yo llamo un cambio de régimen", expresó.



El dirigente oficialista sostuvo que tanto el presidente Nicolás Maduro como sus seguidores se encuentran listos para enfrentar cualquier escenario bélico.



Nosotros estamos preparados hace tiempo para cualquier guerra prolongada. Este grupo está preparado, y para sorpresa de muchos lacayos, hasta sectores opositores se han sumado a la iniciativa de defender la patria", subrayó.



De esta manera el funcionario insistió en que el país se encuentra en disposición de responder a cualquier acción militar extranjera que, según dijo, busque debilitar la continuidad de la revolución bolivariana.