(VIDEO) Trump sobre posibles ataques dentro de Venezuela: "Lo van a saber"

????????Le acabo de preguntar al presidente Trump si va a atacar los carteles dentro de Venezuela. Su única respuesta ha sido: «Ya verás» (“you are gonna find out”)



08-09-25.-El periodista español David Alandete, corresponsal ante la Casa Blanca, le preguntó este domingo, 7 de septiembre, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, si tiene planeado ordenar ataques contra presuntos cárteles de la droga dentro de Venezuela.El mandatario solo respondió: «you are gonna find out», que puede traducirse como «están por descubrirlo» o «ya lo van a saber».La pregunta del periodista surge después de que CNN publicara información proveniente de fuentes que aseguraron que el mandatario estadounidense está considerando llevar a cabo ataques militares en territorio venezolano para eliminar a los cárteles de la droga.Sin embargo, el presidente ha sido evasivo numerosas veces sobre el tema de Venezuela, salvo el pasado martes, cuando anunció que las fuerzas estadounidenses habían «disparado, literalmente», contra una embarcación que salió de Venezuela con «mucha droga». Posteriormente, Trump y otros altos funcionarios de su gabinete confirmaron la «eliminación» de 11 miembros del ‘Tren de Aragua’ y la destrucción de una lancha rápida.También es cierto que Trump autorizó expresamente al Pentágono a «hacer lo que quiera» si aeronaves de Venezuela sobrevuelan los buques estadounidenses en el Caribe. No obstante, ha eludido dar respuestas claras sobre objetivos militares dentro del territorio venezolano.De igual manera, esta semana periodistas le preguntaron si el despliegue en el Caribe busca «un cambio de gobierno» en Venezuela, a lo que el mandatario contestó que ese no es el tema planteado, sino que Estados Unidos está luchando contra un cártel de droga, si bien dijo que «hubo unas elecciones muy extrañas», en referencia al 28 de julio de 2024.