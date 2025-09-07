La Casa Blanca 'se esconde' ante dudas sobre la legalidad del ataque a la 'narcolancha'

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra bajo presión por parte de legisladores que cuestionan la legalidad del ataque estadounidense contra una 'narcolancha' que supuestamente provenía de Venezuela y en el que murieron 11 personas, informó este sábado la CNN citando a fuentes.

Según señalaron, el Pentágono canceló este viernes las sesiones informativas que debía realizar para varios comités de la Cámara de Representantes y del Senado. Los legisladores esperaban formular preguntas sobre la base legal del ataque, así como obtener detalles de la operación, a los cuales la Casa Blanca ha evitado responder.

#ÚLTIMAHORA❗️❗️TRUMP MUESTRA el ataque mortal contra un "narcobarco" que dice procedía de Venezuelahttps://t.co/2FWbEINQWopic.twitter.com/9Yx07bTGxL

— RT en Español (@ActualidadRT) September 2, 2025

La Administración intenta sostener que las 11 personas en la embarcación eran objetivos militares, porque supuestamente eran miembros del Tren de Aragua, organización considerada terrorista por Estados Unidos. Sin embargo, expertos lo ponen en duda. Los miembros de cárteles y narcotraficantes tradicionalmente han sido considerados criminales con derecho al debido proceso legal, y no combatientes enemigos, indica la publicación.

Además, juristas llamaron la atención sobre la declaración del secretario de Estado, Marco Rubio, en la que afirmó que la lancha podía haber sido interceptada, pero que el Gobierno estadounidense prefirió destruirla.

"Eso ya lo dice todo", señaló un exabogado del Pentágono que dejó el Gobierno en los últimos meses. "Cualquier argumento mínimamente plausible sobre la autoridad inherente del Comandante en jefe para llevar a cabo una acción militar requeriría demostrar que no había una alternativa al uso de la fuerza letal".

La ONU y Venezuela cuestionan la legalidad de las acciones de EE.UU.

En este contexto, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos instó el viernes a los Estados a respetar el derecho internacional en sus acciones contra el narcotráfico.

Ante una consulta de la prensa sobre el hecho, la portavoz Ravina Shamdasani recordó que "las personas no deberían ser asesinadas por usar, traficar o vender drogas", y subrayó que las fuerzas del orden solo pueden usar fuerza letal como último recurso, frente a una amenaza inminente contra la vida.

Por su parte, las autoridades venezolanas ponen en duda la veracidad de la narrativa de EE.UU., señalando lo que consideran fallas tanto en cómo Washington sustenta el ataque como en el propio material audiovisual.

Vance: "Me importa un carajo" que califiquen de 'crimen de guerra' el ataque a la 'narcolancha'

El vicepresidente de EE.UU., J.D. Vance, declaró este sábado que no le importa en absoluto si alguien considera un "crimen de guerra" el ataque anunciado previamente por Donald Trump contra una 'narcolancha', supuestamente proveniente de Venezuela, en el que habrían muerto varias personas.

"Me importa un carajo cómo lo llames", afirmó en un tuit en respuesta a Brian Krassenstein, un 'influencer' y 'podcaster' anti-Trump, quien escribió que "matar a ciudadanos de otra nación que son civiles sin el debido proceso se llama 'crimen de guerra'".

Asimismo, Vance defendió el uso del Ejército para "matar a miembros de cárteles" que suministran drogas a los residentes del país norteamericano. "Matar a los miembros de los cárteles que envenenan a nuestros conciudadanos es el mayor y mejor uso que podemos dar a nuestras Fuerzas Armadas", indicó en otra publicación.

Ataque contra una 'narcolancha'

Los comentarios del vicepresidente se producen días después de que la administración Trump ordenara un ataque aéreo contra una pequeña embarcación, que supuestamente procedía de Venezuela y transportaba drogas, en aguas internacionales del mar Caribe. De acuerdo con el mandatario, en el operativo, dirigido contra el grupo delictivo Tren de Aragua, habían muerto 11 personas.

#ÚLTIMAHORA❗️❗️TRUMP MUESTRA el ataque mortal contra un "narcobarco" que dice procedía de Venezuelahttps://t.co/2FWbEINQWopic.twitter.com/9Yx07bTGxL

— RT en Español (@ActualidadRT) September 2, 2025

Por su parte, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, declaró que las acusaciones de narcotráfico contra su país son una mentira "tan burda y tan falaz como que Irak tenía armas de destrucción masiva". En ese contexto, indicó que "Venezuela no es un país relevante en materia de narcotráfico" y subrayó, al citar los datos de la ONU, que la cocaína se produce toda en Colombia, que "tiene más de 400.000 hectáreas de hojas de coca".

❗️❗️Nicolás Maduro se ha dirigido este viernes a su par de EE.UU., Donald Trump, instando a su administración a dejar de buscar "un cambio de régimen violento" en Venezuelahttps://t.co/qTCiXo80Rahttps://t.co/b6gizjqFlLpic.twitter.com/LdkJhzci6X

— RT en Español (@ActualidadRT) September 5, 2025

Además, las autoridades venezolanas cuestionaron la autenticidad del video difundido por Washington, que muestra la destrucción de la embarcación, así como denunciaron fallos en la narrativa de la Casa Blanca acerca del suceso.

Dudas sobre la legalidad

Mientras, la CNN informó que la administración Trump se encuentra bajo presión por parte de legisladores que cuestionan la legalidad del ataque. La Casa Blanca intenta sostener que las 11 personas en la embarcación eran objetivos militares, porque supuestamente eran miembros del Tren de Aragua, considerado terrorista por EE.UU. Sin embargo, expertos lo ponen en duda. Los miembros de cárteles y narcotraficantes tradicionalmente han sido considerados criminales con derecho al debido proceso legal, y no combatientes enemigos, indica la publicación.

En la misma línea se pronunciaron expertos a The Intercept. En particular, la representante demócrata Ilhan Omar apuntó que el Congreso de EE.UU. "no ha declarado la guerra a Venezuela ni al Tren de Aragua, y la mera designación de un grupo como organización terrorista no otorga a ningún presidente carta blanca para ignorar la clara autoridad constitucional del Congreso en materia de guerra y paz". Así, sostuvo, "no existe justificación legal concebible para este uso de la fuerza. A menos que surjan pruebas contundentes de que actuaron en defensa propia, el ataque constituye una clara violación del derecho internacional".

Con este punto de vista coincidió Brian Finucane, exfuncionario del Departamento de Estado y exasesor gubernamental en materia de terrorismo y contraterrorismo, quien valoró además que las designaciones de los cárteles como organizaciones terroristas, "se perciben, de forma generalizada y errónea, como una autorización para tales acciones dentro del Poder Ejecutivo", aunque ello carezca de base legal.