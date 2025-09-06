(VIDEO) Maduro advierte que si Venezuela fuera agredida "pasaría a una etapa de lucha armada"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro

06-09-25.-El presidente, Nicolás Maduro, afirmó este viernes que si el país fuera agredido «pasaría a una etapa de lucha armada», ante las «amenazas» de Estados Unidos, que lleva a cabo un despliegue militar en el mar Caribe.

Maduro indicó que Venezuela está «todavía en la fase de lucha no armada, que es una fase política, comunicacional, institucional», pero, agregó, si «fuera agredida, de alguna forma, pasaría a una etapa de lucha armada, planificada, organizada, de todo el pueblo contra la agresión, sea local, regional o nacional».

«Pasaríamos a una etapa de lucha armada, en defensa de la paz, de la integridad territorial, la soberanía y de nuestro pueblo», agregó en un acto de activación de las milicias ciudadanas.

Asimismo, señaló que Venezuela está en la «fase de alistamiento y preparación» en defensa de Venezuela y pasará al «despliegue de las capacidades defensivas, de entrenamiento y reentrenamiento de toda la población venezolana».

