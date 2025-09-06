Aviones militares venezolanos sobrevolaron en aguas internacionales a buque de EEUU por segunda vez, según CBS News

Credito: Web

06-09-25.-Aviones militares de Venezuela sobrevolaron el buque estadounidense USS Jason Dunham en aguas internacionales por segunda vez en dos días, revelaron varios funcionarios del Departamento de Defensa a CBS News este viernes, quienes describieron la acción como un «juego de la gallina».



El avión, que un funcionario del Departamento de Defensa dijo que eran aviones de combate F-16, voló sobre Dunham en algún momento de la noche del jueves. Se desconocía si el avión estaba armado.



El Dunham, un destructor de misiles guiados Aegis, no se enfrentó, dijeron los funcionarios.



Esto se produce después de que CBS News informara el jueves que dos aviones de combate F-16 también volaron sobre Dunham ese mismo día. El Pentágono confirmó más tarde ese incidente, describiéndolo en un comunicado como un «movimiento altamente provocativo» que «fue diseñado para interferir con nuestras operaciones antinarcoterroristas».



El Dunham forma parte de una flotilla de buques de guerra estadounidenses enviados a la región en las últimas semanas que, según el Pentágono, se han desplegado para atacar a organizaciones criminales y narcoterrorismo.



«Yo diría que van a estar en problemas«, dijo el presidente Trump a los periodistas el viernes en respuesta a una pregunta sobre qué podría suceder si Venezuela volara aviones sobre buques de la Marina de Estados Unidos nuevamente.



«Si vuelan en una posición peligrosa, diría que… usted o sus capitanes pueden tomar la decisión sobre lo que quieren hacer», dijo Trump mientras se dirigía al secretario de Defensa Pete Hegseth y al general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto.



Con información de CBS News

