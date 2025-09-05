Canciller Gil acusa a Rubio de negar pruebas que confirman que el país combate el narcotráfico

«En su afán de agredir a Venezuela, Marco Rubio arremete contra la ONU y contra todos los datos científicos que confirman que nuestro país está libre de cultivos ilícitos y combate el narcotráfico con eficacia ejemplar. Esa es la lógica nazi y gangsteril: negar la evidencia, inventar enemigos y sembrar odio para encubrir fracasos», así lo expresó a través de sus redes sociales el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil.

A juicio de Gil, Rubio trata de «tapar su derrota política de persecución contra los pueblos de América Latina y negocia con Novoa,»el que ya no exporta frutas sino drogas hacia EE.UU. y Europa, con la complicidad de la DEA».

«Más grave aún: Rubio escupe sus mentiras desde territorio sagrado del bolivarianismo, el Ecuador de Bolívar, de Sucre, de Manuela Sáenz y Eloy Alfaro. Sus palabras son una ofensa al pueblo ecuatoriano y a su Fuerza Armada», expresó.

Asimismo, se preguntó sobre la opinión del pueblo ecuatoriano tras la propuesta de Rubio y el propio presidente ecuatorio, Novoa de someter a un referendo al país para eliminar la prohibición para que existan bases militares extranjeras en el país, establecida en la Constitución de 2008 que promovió el expresidente Rafael Correa.

«¿Qué pensará Ecuador cuando escuche a Rubio proponer bases militares extranjeras en su suelo, mientras su presidente protege un negocio de drogas disfrazado de política?», comentó en su mensaje.

Asimismo, dejó claro que Rubio no ataca a Venezuela, sino que «ataca la verdad, la historia y la dignidad de nuestros pueblos». Y al hacerlo, confirma su destino: el del político fracasado que se seca en el odio». Finalmente, expresó que, con Marco Rubio, se confirma lo que dijo Einstein: «Dos cosas son infinitas: la estupidez humana y el universo».