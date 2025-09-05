Canciller de Venezuela : Es una "ofensa para el pueblo" que EEUU quiera reinstalar una base militar en Ecuador

05-09-25.-El Gobierno de Venezuela consideró este jueves como una «ofensa» para el pueblo de Ecuador que Estados Unidos esté dispuesto a considerar la reinstalación de una base militar en ese país, en caso de que se apruebe, en un referendo previsto para diciembre, levantar la prohibición de este tipo de estructuras por parte de fuerzas extranjeras.



El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, aseguró este jueves que el Gobierno del presidente Donald Trump está dispuesto a evaluar «muy de cerca» la reinstalación de una base militar en Ecuador, que calificó como un «lugar estratégico», durante su visita a Quito.



Al respecto, el canciller venezolano, Yván Gil, dijo que Rubio «escupe mentiras desde territorio sagrado del bolivarianismo» e hizo unas declaraciones que, consideró, representan «una ofensa al pueblo ecuatoriano y a su Fuerza Armada».



«¿Qué pensará Ecuador cuando escucha a Rubio proponer bases militares extranjeras en su suelo, mientras su presidente protege un negocio de drogas disfrazado de política? Rubio no ataca a Venezuela: ataca la verdad, la historia y la dignidad de nuestros pueblos. Y al hacerlo, confirma su destino: el del político fracasado que se seca en el odio», expresó Gil en su cuenta de Telegram.