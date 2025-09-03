Venezuela denuncia en la ONU despliegue militar de EE.UU. en el Caribe

Embajador Alexander Yánez condena en Ginebra el despliegue militar de EE.UU. en el Caribe.

Durante la Sesión Plenaria de la Conferencia de Desarme de la ONU, celebrada este martes en Ginebra, Suiza, el embajador Alexander Yánez, Representante Permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas, denunció el despliegue militar de Estados Unidos en aguas del Caribe cercanas a las costas venezolanas.



El representante calificó la presencia de destructores, aviones de combate, el submarino nuclear de ataque rápido USS Newport News y 4.000 efectivos militares como una violación del artículo 2, numeral 4, de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial de cualquier Estado.



El embajador destacó que este despliegue representa una amenaza a la estabilidad de América Latina y el Caribe, región declarada zona libre de armas nucleares por el Tratado de Tlatelolco de 1967, ratificado por Estados Unidos en 1971.







“La presencia de un submarino nuclear de alcance ofensivo en la región contradice este compromiso histórico y pretende ser un acto de intimidación contra un Estado soberano”, afirmó el diplomático.



Asimismo, subrayó la vigencia de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, adoptada por la CELAC en 2014, que reafirma el compromiso regional con la solución pacífica de controversias y el rechazo a la amenaza de la fuerza.



También rechazó las justificaciones de Washington, que vinculan la operación al combate contra el narcotráfico. Citó informes de la DEA y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que indican que Venezuela está libre de cultivos ilícitos y que solo el 5 por ciento del narcotráfico hacia Estados Unidos transita por el Caribe, mientras que el 87 por ciento ocurre en el Pacífico, donde no se registra un despliegue militar similar.



“¿Qué hace el sistema financiero estadounidense con el dinero del narcotráfico?”, cuestionó Yánez, señalando que en países con bases militares de EE.UU. la producción de drogas ha aumentado.



De igual manera, alertó que el despliegue busca propiciar un cambio de régimen en Venezuela para apropiarse de sus reservas de petróleo, comparando la situación con intervenciones en Irak, Siria y Libia.



América Latina ha demostrado ser una zona de paz, un lugar libre de opresión que no se doblega ante pretensiones extranjeras. La unidad entre nuestros pueblos tiene la capacidad para hacer frente a la injerencia y dominación política y económica históricamente impuesta por los… pic.twitter.com/lTRU7H7PNg



— teleSUR TV (@teleSURtv) September 2, 2025

En este contexto, exigió el retiro inmediato de las fuerzas militares estadounidenses, incluido el submarino nuclear, y garantías verificables de que no se emplearán armas nucleares ni se amenazará con su uso.



Yánez concluyó citando a Simón Bolívar: “El valor y la habilidad, señor agente, suplen con ventaja al número. Infelices los hombres si estas virtudes morales no equilibrasen y aún superasen las físicas”.



Finalmente, señaló que Venezuela reafirma el compromiso con la diplomacia de paz y convoca a los Estados miembros de la Conferencia de Desarme a preservar América Latina y el Caribe como zona libre de armas nucleares e intervenciones extranjeras.



Durante la sesión, delegaciones de Irán, Belarús, Cuba, China, Rusia y Corea del Norte expresaron su respaldo a Venezuela, condenando el despliegue como una amenaza a la paz regional y reafirmando su apoyo a la soberanía venezolana.



