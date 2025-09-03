Ministro Freddy Ñáñez dice que video de ataque estadounidense en el Caribe "se hizo con IA"

03-09-25.-El ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, afirmó este martes que el video del ataque a una embarcación con droga en el Caribe de parte de EE. UU., se hizo con Inteligencia Artificial (IA).

En su cuenta de Telegram, el funcionario dijo que el secretario de Estado, Marco Rubio, "le miente" al presidente Donald Trump al ofrecerle como "prueba" del "ataque" un video creado con asistentes inteligentes.

"Parece que Marco Rubio sigue mintiéndole a su presidente: luego de meterlo en un callejón sin salida, ahora le da como ‘prueba’ un video con IA (así comprobado)", dijo.

Ñáñez además difundió una respuesta del modelo avanzado de inteligencia artificial de Google, Gemini, herramienta que evaluó el video. Agregó que es "probable" que el mismo fuera "creado".

"¿Qué dice Gemini de este video?: Según el video proporcionado, es muy probable que se haya creado mediante inteligencia artificial (IA). Si bien no puedo confirmar con certeza las herramientas exactas utilizadas, varios elementos sugieren que fue generado por IA", acotó.

Horas antes, Rubio, publicó un video del ataque contra la embarcación cargada de droga que, presuntamente, procedería de Venezuela.

En una publicación en X (antiguo Twitter), el jefe de la diplomacia estadounidense compartió el metraje donde se ve un bote tipo lancha con varias personas y un cargamento. En un momento dado, el navío recibe un impacto de proyectil y comienza a incendiarse.