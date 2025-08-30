Puerto Rico registra mayor "tránsito" de aeronaves militares de EEUU ante tensiones con Venezuela

Jenniffer González, gobernadora de Puerto Rico Credito: Composición Aporrea-web

30-08-25.-La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, confirmó este viernes un incremento en el “tránsito” de aeronaves militares estadounidenses en la isla, aunque descartó que se haya considerado reabrir bases militares en el archipiélago, en medio de la creciente tensión entre Washington y Caracas.



“Me consta que se están viniendo distintos tipos de naves, helicópteros y aviones de índole militar a Puerto Rico en forma de tránsito”, declaró la funcionaria en conferencia de prensa, al precisar que estas aeronaves hacen uso de la Base Aérea Muñiz de la Guardia Nacional de Estados Unidos.



Sin órdenes para reactivar bases militares



González subrayó que hasta el momento no existe ninguna comunicación oficial que plantee la reactivación de instalaciones castrenses en la isla. “En este momento, nosotros no tenemos ningún email, ninguna carta, ningún documento oficial solicitándole al Gobierno de Puerto Rico abrir ninguna facilidad militar”, enfatizó.



Sus declaraciones surgen un día después de que Arturo Garffer, secretario del Departamento de Seguridad Pública, afirmara que no podía descartar un eventual retorno de operaciones militares en Vieques y en la antigua base Roosevelt Roads, como respuesta al incremento de la tensión en el Caribe.



Vieques y Culebra, con cicatrices del pasado militar



Vieques y parte de Culebra fueron utilizadas por la Marina de Estados Unidos como campos de tiro hasta mayo de 2003. Aunque las operaciones se retiraron, los trabajos de descontaminación de municiones sin detonar continúan sin concluir, lo que mantiene el debate abierto sobre el impacto ambiental y social de la presencia militar.



La organización Madres contra la Guerra expresó su rechazo a la posibilidad de reactivación de las bases y recordó que actualmente unas 77.800 cuerdas (305.754 kilómetros cuadrados) de territorio en Puerto Rico permanecen bajo control militar, entre ellas la base Buchanan, el Fuerte Allen, la Base Aérea Muñiz y el Campamento Santiago, además de áreas de las bases Ramey y Roosevelt Roads.



«NUNCA han pagado ni un centavo por ocupar nuestra tierra, nuestro aire, nuestro mar», denunció la agrupación en un comunicado, donde también alertó que “muchas de las bases son contaminadas con basura tóxica, desechos de todo el engranaje de municiones y bélicos”.



Operaciones militares en el Caribe



En los últimos días, Estados Unidos ha movilizado más de 4.000 efectivos militares, incluidos unos 2.000 marines, además de buques, aviones y sistemas de lanzamiento de misiles para patrullar las aguas cercanas a Venezuela y el Caribe.



La operación forma parte de las presiones de la Administración de Donald Trump contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, sobre quien recientemente se duplicó a 50 millones de dólares (USD) la recompensa por información que conduzca a su captura.





Esta nota ha sido leída aproximadamente 655 veces.

La fuente original de este documento es:

Efe (https://www.efe.com/)