XIII Cumbre Extraordinaria del ALBA-TCP rechaza amenazas de EE. UU. a la paz de la región

El presidente Nicolás Maduro dirigió a quienes "se creen dueños del mundo y que América es su patio trasero" que los pueblos de América Latina y el Caribe avanzan en su camino por la paz, independencia, soberanía y dignidad

Este miércoles, miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) alzaron su voz en rechazo a las amenazas proferidas por Occidente que amenazan la paz y la estabilidad de la región.

Durante la XIII Cumbre Extraordinaria de la alianza, los Jefes de Estado y de Gobierno las graves amenazas a la paz y la seguridad de América Latina y el Caribe, derivadas de agresiones emprendidas por el gobierno estadounidense que tienen el objetivo de desacreditar los avances de la Revolución Bolivariana.

En este sentido, el presidente Nicolás Maduro dirigió a quienes "se creen dueños del mundo y que América es su patio trasero" que los pueblos de América Latina y el Caribe avanzan en su camino por la paz, independencia, soberanía y dignidad. "La paz con vida, con derechos, con independencia (...) Nuestro camino es la unión para la emancipación de toda América", expresó el mandatario venezolano durante su intervención.

Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció las pretensiones estadounidenses de reactivar la doctrina Monroe en el hemisferio. "Por lo tanto no nos queda otra alternativa que enfrentar al imperio que pretende subordinarnos a sus intereses".

Así, Díaz-Canel llamó a la unidad por la defensa inquebrantable del destino común de los pueblos.

El evento cuenta con la participación virtual de varios líderes regionales, incluido el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel; el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora; los copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo; el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves; el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gastón Browne; el ministro de Relaciones Exteriores de Dominica, doctor Vince Henderson; el ministro de Relaciones Exteriores de Granada, Joseph Andall; y el embajador de San Cristóbal y Nieves, Norgen Wilson.