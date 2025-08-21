Congresista republicano asegura que EEUU ha desplegado un avión P-8 Poseidon hacia Venezuela"

21-08-25.-El congresista republicano Carlos Giménez afirmó este miércoles 20 de agosto que Estados Unidos desplegó uno de sus aviones militares en dirección a Venezuela.“Hemos desplegado un avión P-8 Poseidon desde USA hacia #Venezuela“, escribió en su cuenta en la red social X @RepCarlos en referencia al este "avión multimisión de patrulla y reconocimiento marítimo de la Armada de Estados Unidos”.“Este avión militar se especializa en patrulla marítima y guerra antisubmarina”, dijo Giménez.“La recompensa de $50 millones aún está disponible. Les queda poco”, añadió Giménez en la publicación al aludir el incremento de la recompensa por información que conduzca al arresto del mandatario venezolano Nicolás Maduro, acusado por la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, de “narcotraficante”.Destructores de la Armada de Estados Unidos llegan a aguas del mar Caribe en momentos de tensión con Venezuela, así son estos imponentes barcos de guerraLa noche del lunes 18 de agosto el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el país, al tiempo que acusó a Estados Unidos de lanzar amenazas “extravagantes, estrambóticas y estrafalarias”.“Desde el Norte el imperio se volvió loco y ha renovado como un refrito podrido sus amenazas a la paz y a la tranquilidad de Venezuela”, dijo el mandatario.