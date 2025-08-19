(VIDEO) Venezuela responde a EE.UU. tras aumento de "recompensa" contra Maduro

El Consejo Moral Republicano de Venezuela respondió este lunes a EE.UU., con motivo de los recientes señalamientos contra el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, a quien acusan de estar supuestamente vinculado al narcotráfico internacional, una matriz que promueve Washington desde hace años sin presentar mínimas evidencias que sustenten tal afirmación.



El órgano estatal del Poder Ciudadano venezolano, integrado por la Contraloría General, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General, sostuvo una reunión de sus máximos representantes, quienes emitieron una declaración conjunta para repudiar y rechazar la "brutal, criminal y feroz campaña" contra el presidente Maduro, una acción "que no tiene precedentes en el hemisferio occidental".



La postura expresada por el fiscal general, Tarek William Saab, junto al contralor, Gustavo Vizcaíno, y el defensor, Alfredo Ruiz, se da en rechazo al anuncio emitido por la fiscal general de EE.UU., Pamela Bondi, sobre el aumento a 50 millones de dólares de una recompensa, que antes era de 25 millones, por información que conduzca al arresto del presidente venezolano.





"Esta acción tiene como coartada una farsa de una supuesta lucha contra el narcotráfico", expresó Saab, quien alegó que el país que más produce drogas como la marihuana es precisamente EE.UU. Además, el fiscal venezolano dijo que es ilógico que Washington señale a Venezuela de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa mexicano, especialmente, cuando la propia Organización para las Naciones Unidas (ONU) ha declarado el territorio venezolano libre de cultivos de drogas.Según Saab, EE.UU. solo busca un pretexto para justificar y atacar militarmente a Venezuela, invadir su territorio e intentar derrocar al Gobierno de Maduro. En ese sentido, dijo que esta campaña mediática solo busca "lavar cerebros para justificar lo malo", al igual que son sus informes manipulados para hablar de violaciones de derechos humanos en otros países cuando "el imperio" es el mayor violador de los derechos fundamentales de las personas.El fiscal agregó que la acusación contra Maduro es "una infamia" y una "violación flagrante" del derecho internacional, así como también una vulneración a la soberanía venezolana. Saab indicó que EE.UU. utiliza su aparato judicial como "instrumento de persecución política extraterritorial" y se vincula a "los planes terroristas de la extrema derecha venezolana". "Es una calumnia e intento desesperado" de construir un expediente falso contra Venezuela, añadió.

Washington acusa, sin pruebas, a Maduro de tener supuestos vínculos con "organizaciones terroristas extranjeras como el TDA [Tren de Aragua, desarticulado en Venezuela] y los cárteles de Sinaloa y de los Soles para introducir drogas letales y violencia" en el país norteamericano.



Bondi dijo luego en una entrevista con Fox News que supuestamente EE.UU. habría incautado recientemente al presidente Maduro varias de sus "propiedades" en el extranjero que estarían valoradas en 700 millones de dólares, entre ellas "múltiples" mansiones, carros, aviones y joyas.



Según la fiscal, Maduro lideraría una "mafia" internacional, que EE.UU. bautizó como el "Cártel de los Soles". Esa supuesta organización "criminal" habría sobornado a los gobiernos de Honduras, Guatemala y México para que abrieran su espacio aéreo y con ello permitieran una ruta para el tráfico ilícito de drogas y armas hacia territorio estadounidense.



Tras el anuncio del Departamento de Estado y el de Justicia de EE.UU. sobre el pago por la captura de Maduro, distintos gobiernos extranjeros como Cuba, Colombia, Nicaragua, Irán, entre otros, e instituciones venezolanas, funcionarios estatales y políticos de la región han expresado su rechazo al precio puesto por la administración de Donald Trump contra el presidente Maduro.



La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) emitió un comunicado para rechazar las "bufonescas declaraciones" de la fiscal estadounidense y las calificó de "fantasiosas, ilegales y desesperadas ofertas al estilo de wéstern hollywoodense", que además, "representan un acto más de injerencismo en los asuntos internos de la nación".



Por su parte, el canciller venezolano, Yván Gil, señaló como "patética" la anunciada 'recompensa' de Bondi" y la calificó como "la cortina de humo más ridícula que hemos visto". De igual forma, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, indicó que la fiscal de EE.UU. "exhibe sin vergüenza un 'render' de cartón para persistir en su ridículo y barato show contra el presidente Nicolás Maduro Moros".