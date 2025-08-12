(VIDEO) Advertencia al imperialismo: “Tocar a Venezuela marcaría el principio de su fin”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, respondió este lunes a las amenazas provenientes de autoridades estadounidenses con un firme mensaje: "No se atrevan a agredir a Venezuela, porque la reacción podría significar el inicio del declive del imperio norteamericano". Estas declaraciones las realizó durante su programa Con Maduro+, en el segmento dedicado a la seguridad y la paz del país.

Maduro se definió como "un hombre de paz, pero un guerrero comprometido" y aseguró que jamás traicionaría al pueblo venezolano ni al legado del comandante Hugo Chávez. "Mi lealtad al proyecto bolivariano y a nuestra patria es inquebrantable, incluso más allá de esta vida", afirmó durante un encuentro con ministros y altos mandos militares.

Resaltó la importancia de la lealtad absoluta, sin medias tintas: "O se es patriota o no se es", enfatizó. Además, elogió la preparación de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB), destacando el alto nivel académico y estratégico de los cadetes desde su primer año de formación. "Su visión antimperialista y su capacidad de acción son la garantía de nuestra soberanía", concluyó.