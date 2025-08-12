(VIDEO) Economista José Guerra: Ponerle precio a la cabeza de un ciudadano es el método menos civilizado para resolver un conflicto

12-.08-25.-A propósito del aumento de la recompensa de Estados Unidos contra el presidente Nicolás Maduro, el economista José Guerra dijo este lunes que “ponerle precio a la cabeza de un ciudadano en el mundo es el método menos civilizado para resolver un conflicto”.Durante una entrevista realizada por el periodista Vladimir Villegas, el especialista manifestó que no toma esta decisión del gobierno de Donald Trump como un juego, sino muy seriamente, porque “en un mundo donde hay tanto aventurero cualquiera puede intentar, por 50 millones de dólares, hacer un acto que pudiese desencadenar otras acciones”.Al respecto, Guerra expresó: “No es que tú vas a liquidar a Maduro, o a llevártelo y no va a pasar nada. Ya el anuncio en sí mismo es un problema y también es un problema aquellos que salieron a apoyar el anuncio, porque estando fuera es muy fácil, pero los que están adentro…Hay que actuar con responsabilidad”.Además, manifestó que se ha subestimado que “en Venezuela hay una estructura de poder. Hay un presidente, un vicepresidente, un presidente de la Asamblea Nacional y, obviamente, para desmantelar la estructura de poder, si es lo que tú quieres, tienes que desmantelarla completa y te vas a tener que enfrentar con un sector nada despreciable que es la Fuerza Armada, que va intervenir indudablemente”.Por otro lado, Guerra comentó que, a partir del triunfo no reconocido de Edmundo González en las elecciones del 28 de julio, se abren dos vías: la de la recompensa y la eventual intervención de Estados Unidos para acabar con las bandas de narcotraficantes; y la otra es una negociación política, que el gobierno se ha encargado de poner más difícil.“Si el gobierno cierra la posibilidad de una negociación, cierra la posibilidad de una salida política, se puede abrir cualquier salida. Ese es el peligro que veo”, añadió.Maduro va a recibir dinero de ChevronAl ser consultado sobre la extensión de la licencia petrolera, el economista puntualizó: “¿Alguien que haya pensado bien el tema puede imaginarse que Maduro va a permitir que Chevron extraiga 250 mil barriles de petróleo a Estados Unidos y a él no le va a tocar un dólar? Esa no existe. Va a recibir plata por mecanismos de criptomonedas, por triangulación de las embarcaciones, pero va a recibir dinero”.Pulsa abajo para ver la entrevista completa: