Roger Waters: "Padres de niños venezolanos secuestrados en EEUU sufren el gansterismo de Trump"

El cofundador de Pink Floyd y activista británico Roger Waters durante su participación en el tercer episodio del Podcast "Nuestras Voces" que conduce Jorge Arreaza, afirmó que los padres de los niños secuestrados en Estados Unidos, y que habrían sido enviados a las mazmorras del CECOT en El Salvador, han sufrido en carne propia del gansterismo del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, gracias a su arremetida violatoria de derechos humanos desplegadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE).

Ante la interrogante formulada por Jorge Arreza, sobre los venezolanos secuestrados en El Salvador por el régimen de Nayib Bukele en cooperación con Trump, así como la retención de niños connacionales en EEUU, Waters comentó que Washington mediante el ICE actúan a sus anchas, siendo objetos de represión al servicio de Trump, tal y como sucede en Star Wars con los Stormtroopers al servicio de Darth Vader.

«Las personas que arrestan en Estados Unidos, no tienen ni un número, ni un nombre, ni nada, ICE es identificable, y no están obligados a identificarse o donde simplemente, así que ahora son los Stormtroopers (Tropas de Asalto o Soldados Imperiales de Star Wars) ellos, y no responden a nadie y no hay ley, así que los venezolanos que describiste (..) es que roban a sus hijos así que hay cientos de niños venezolanos que han sido enviados a centros de acogida en América, así que los padres están encerrados en El Salvador o algo así como dices, no hay recurso a la ley, no pueden apelar a nadie o decir que no estoy en una pandilla ¿de qué estas hablando? Mira cuál es tu nombre y número – hace la señal de silencio al cerrar su boca – si sabes es gansterismo puro» argumentó Waters a Jorge Arreaza.

Voz en resistencia

A su vez, el compositor británico señaló que en Estados Unidos su sistema político, es una fachada de democracia empleada por las corporaciones, donde todo está completamente corrupto.

Por lo que Waters no dejará de elevar la voz para enfrentar las agresiones e injusticias en el mundo, así como encarar los desafíos globales, la resistencia frente a la opresión y el compromiso con la justicia.