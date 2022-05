(VIDEO) Presidente Maduro repudia carácter discriminatorio de EEUU en Cumbre de las Américas

El presidente de la República, Nicolás Maduro, rechazó este martes el carácter discriminatorio y de exclusión de Estados Unidos, cuyo gobierno decidió no invitar a Venezuela, Cuba y Nicaragua para la Cumbre de las Américas prevista para junio en Los Ángeles.



«La Cumbre de las Américas es la cumbre de la protesta contra la exclusión antiimperialista. Se nos pretente excluir porque le tienen miedo a la voz de los bolivarianos, no quieren que llegue la voz de Bolívar y de Chávez», denunció en la clausura del coloquio internacional del bicentenario de la Batalla de Pichincha, en el Teatro Municipal de Caracas.



Aseveró que se trata de una «exclusión injusta, totalmente injustificada, discriminatoria» en la que se impone el rol discriminador imperialista «contra los pueblos que luchamos por nuestras ideas».



Indicó que se ha registrado una gran protesta de más de 25 gobiernos de América Latina y el Caribe por el intento de Washington de excluir a los tres países de izquierda tras alegar que son antidemocráticos.



«A estas alturas, hagan lo que hagan en Washington, la voz de Venezuela, Cuba y Nicaragua, llegará a Los Ángeles en las grandes protestas de los Ángeles. Nuestra voz estará presente en la cumbre, diga lo que diga el Gobierno de Estados Unidos», aseguró.



Maduro agradeció a los primeros ministros de las islas del Caribe y a sus homólogos Luis Arce (Bolivia), Alberto Fernández (Argentina) y «de manera muy especial» a Andrés Manuel López Obrador (México) por «su valentía, solidaridad y apoyo» para la inclusión de Venezuela en la Cumbre.



«Señores imperialistas: no han podido ni podrán con nosotros jamás. No han podido excluirnos. Sorpresas habrán. Voy comprando mi pasaje. Voy a llegar a pie a una gran marcha a Los Ángeles», dijo.



Tras reflexionar sobre la unión que debe prevalecer en la región y el rol que juega la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), Maduro afirmó que el camino debe ser de «unión, diversidad, democracia, del derecho de todos los pueblos a manifestar sus propias opiniones».



A su vez, indicó que el proyecto de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) fue golpeado por la derecha, pero -dijo- más temprano que tarde se retomará y «resurgirá como el ave fénix».