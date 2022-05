Virólogos del IVIC estudian posibles agentes involucrados en la hepatitis aguda grave en niños

Imagen de un hígado afectado por Hepatitis Credito: Prensa IVIC

26 de mayo de 2022.- El 15 de abril de 2022, la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta sobre un brote de hepatitis aguda grave de origen desconocido en niños sanos en el Reino Unido, desde entonces, se han reportado 600 casos en al menos 20 países.



De acuerdo con la OMS la mayoría de los casos se han presentado en el Reino Unido, pero también hay reportes en Estados Unidos, España, Portugal, Italia, Israel, Dinamarca, Holanda, Irlanda, Francia, Romania, Bélgica, Argentina y Panamá, el 15 % de los cuales han requerido cuidados intensivos. Hasta ahora seis son los fallecidos.



Esmeralda Vizzi, jefa del Laboratorio de Biología de Virus del Centro de Microbiología y Biología Celular, del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), señaló que en una investigación inicial no se reveló algún virus hepatotropos comúnmente involucrado en hepatitis, como son los virus de la hepatitis A,B,C,D y E, en los episodios reportados a nivel mundial que hasta ahora parecieran ser casos aislados, pero tampoco ha habido una causa formalmente definida, y la mayoría resultan negativos para SARS-CoV-2.



“Llama la atención que en más del 70 % de los pacientes pediátricos de Reino Unido fue hallado un adenovirus, que por lo general no causa hepatitis y en los 18 casos que pudieron ser tipificados era un adenovirus F de tipo 41, hasta ahora más conocido por provocar gastroenteritis, de allí que se han propuestos algunas hipótesis que pudieran explicar la causa de la hepatitis en niños sanos”, dijo Vizzi.



«Una de ellas es que un nuevo adenovirus o variante con alterado tropismo pudiera haber surgido, o aún, la falta de exposición a patógenos durante la pandemia de covid-19, pudiera haber generado un déficit inmunológico en los niños que ahora son más susceptibles a la infección por adenovirus que está volviendo a circular normalmente. Se piensa que otros factores predisponentes puedan desatar una inflamación en el hígado.



De hecho, se sospecha que una infección previa por el SARS-CoV-2 puede generar un reservorio viral en el intestino, y funcionar como un «superantígeno», provocando una activación inmunitaria, que en presencia de otros patógenos como el adenovirus, desataría la hepatitis. Pero todo esto aún se desconoce. Tampoco se descartan causas tóxicas, fármacos, u otros agentes patógenos como leptospira y malaria; sin embargo, en los casos que han sido descritos hasta ahora no parecen estar involucrados”, enfatizó.



Explicó la experta en virus que, desde el IVIC, los laboratorios de Virología Molecular y Biología de Virus están investigando sobre el virus de hepatitis y adenovirus, con el propósito de buscar las causas que pudieran estar generando esta enfermedad y así estar preparados ante cualquier incidencia de la enfermedad en el país.



¿Qué es la hepatitis?



Es la inflamación del hígado y cuando hablamos de la forma aguda de la enfermedad es porque se presentan síntomas como: diarrea, vómitos, fiebre, dolor muscular, transaminasas elevadas, coloración amarilla en ojos y piel (ictericia)



¿Qué medidas sanitarias se deben tomar para evitar la hepatitis grave aguda?



Lavar bien las manos

Mantener el esquema de vacunas al día conforme a la edad

No compartir cubiertos, alimentos y bebidas

Limpiar y desinfectar frecuentemente juguetes y objetos que niñas y niños puedan llevarse a la boca.

Manejar adecuadamente desechos fecales y orina.