Anzoátegui: cierran playas por afectación de mar de fondo

Mar de fondo Credito: Archivo

7 de octubre de 2025.- Se mantiene el cierre temporal de las playas en los municipios Urbaneja, Sotillo, Guanta y Peñalver por un lapso de 24 horas adicionales, informó la Autoridad Única del Sistema Integrado de Gestión de Riesgo y Administración de Emergencias de Carácter Civil y Desastres del estado Anzoátegui, coronel Jesús Varela.



En una publicación realizada en la cuenta oficial de la red social Instagram, de la Gobernación de la entidad, reseñó que la medida se toma a propósito de la situación climática que afecta las costas anzoatiguenses y es estrictamente preventiva, buscando garantizar la seguridad de propios y visitantes.



En ese sentido, Varela explicó que la situación es generada por el mar de fondo, producto de las afectaciones de las ondas tropicales 41 y 43, que causan presión baja y, por consiguiente, un fuerte oleaje en la zona costera.



Si bien la alerta se mantiene, la autoridad indicó una leve mejoría en las condiciones: “El oleaje en cuanto a altura ha disminuido, ubicándose en algunos sectores en 0.5 metros, sin embargo, debemos estar alerta”.



Del mismo modo, el Coronel Varela hizo un llamado a la ciudadanía a la prudencia y al estricto cumplimiento de la restricción.