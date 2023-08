Lara: trabajadores activos, pensionados y jubilados de la UCLA inician ayuno por mejoras salariales

Ayuno en la sede de la UCLA en Lara

29 de agosto de 2023.- Miembros de los sindicatos del estado Lara realizan en las afueras de la sede de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), un ayuno en forma de protesta ante las condiciones que actualmente atraviesan los trabajadores públicos.



Deborah Valecillos presidenta de la Asociación de Profesores UCLA (APUCLA) comentó que “hoy comenzaremos con 4 compañeros, mañana se sumarán otros 4 y así sucesivamente hasta el día viernes”.



“Es necesario poner en evidencia la situación que enfrentamos los trabajadores, tenemos un salario que no ha sido ajustado de manera correspondiente desde hace más de un año” puntualizó Valecillos. También resaltó que por esta situación deben hacer “voz activa de protesta, no podemos ser silentes ante esto”.



Orlando Chirinos, presidente de Fetracemento comenta que esta convocatoria también se realiza en solidaridad con los jubilados de la CVG en Guayana, quienes “han hecho acción en pro de recuperar los derechos de los trabajadores, es una manera de protesta ante el estado de indigencia que atraviesan la mayoría de los trabajadores”.



Chirinos, le extendió la invitación a la masa trabajadora del país para que se sumen a estas jornadas de protesta, “hacemos esto para que de manera unida podamos recuperar los derechos de cada trabajador del país”.



En este sentido, Francisco Carmona, del Comité de Pensionados y Jubilados; Anuar Saldivia, profesor jubilado de la UCLA; Julio Marín Sindicato de Empleados Públicos del Ejecutivo del Estado Lara, y Hernán Sánchez, secretario general del Sindicato de Obreros de la UCLA, dieron inicio a este ayuno el lunes 28 de agosto desde las 8 de la mañana, “nuestro principal motivo de protesta es exigir un salario digno para los trabajadores venezolanos”, coincidieron.



“Estamos reclamando que haya un salario digno para los trabajadores del país, tanto del sector público como del sector privado, y que se firmen las contrataciones colectivas respectivas, casi todas ya vencidas y con meses de atraso”, expresó Francisco Carmona.



Al mismo tiempo, Carmona agregó que, “estamos también protestando contra la violación brutal, descarada y arbitraria de innumerables derechos de los trabajadores venezolanos, todos ellos contemplados, no solamente en la vigente Ley del Trabajo, sino también en la Constitución Nacional”.



Según lo indicado por Carmona, el ayuno será intermitente, es decir se cumplirá de manera rotativa y por turnos hasta el próximo viernes, bajo una dinámica de rotación entre los gremios manifestantes, con una permanencia de seis horas, entre 8:00 a.m. a 4:00 p.m.