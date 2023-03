Sismo de anoche en Puerto La Cruz no dejó daños

La noche de este martes 28 de febrero se registró un sismo cerca de la ciudad de Puerto la Cruz, de magnitud 3.8, según reporte de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).



Pese a que el movimiento telúrico se sintió en otras ciudades de la Zona Metropolitana del estado Anzoátegui, como Barcelona y Lechería, no hay reportes de daños en estructuras ni fue necesario el desalojo de personas.



Así lo informó el jefe del Sistema Integrado de Gestión de Riesgos y Administración de emergencias de Carácter Civil y Desastres del estado (Sigraed), comisionado Power Cano Nieto, quien además reconoció que hubo alarma entre la población.



Cano Nieto indicó que desde Protección Civil, Cuerpo de Bomberos y policía regional, funcionarios estaban alertas y en constante monitoreo por redes sociales, además de los recorridos de rutina.



“El sismo solo generó alarma entre la población y no recibimos reportes después del evento. Nada de daños ni afectaciones”, detalló el funcionario.



El también jefe del gabinete de seguridad ciudadana del ejecutivo regional, recordó a la población que ante cualquier temblor se debe reportar a las autoridades y seguir información de fuentes oficiales. Asimismo, recomendó mantener la calma.



El temblor sorprendió a muchos



La costa de Puerto La Cruz, en el Mar Caribe, fue el epicentro del sismo de magnitud 3.8 que se registró a las 19:09 horas (7:09 pm), según reporte oficial de Funvisis.



El sismo, ubicado a 40 kilómetros al norte de la ciudad anzoatiguense y 41 kilómetros al oeste de Araya (estado Sucre), tuvo una profundidad de 30,1 kilómetros.



Funvisis también detalló que las coordenadas del epicentro del temblor se registraron a una longitud 10.58 N y longitud 64.62 O.





El ente adscrito al Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (Mpprijp), advierte en su página web que hechos de esta naturaleza son normales en Venezuela, “ya que vivimos en un país sísmico. Nos encontramos en un contexto geodinámico importante y complejo por la interacción entre la placa del Caribe y la Suramericana, lo que origina actividad sísmica en el territorio nacional”.Del mismo modo, refiere que “la zona de mayor actividad sísmica en nuestro país corresponde a una franja de unos 100 km de ancho, definida a lo largo de los sistemas montañosos de Los Andes, la Cordillera Central y la Cordillera Oriental, lugares en los que se ubican los principales sistemas de fallas sismogénicas del país: Boconó, San Sebastián y El Pilar; a los que se suman otros sistemas activos menores como Oca-Ancón, Valera, La Victoria y Urica”.Autoridades han recomendado a los ciudadanos que después de un movimiento sísmico, se debe revisar la casa en búsqueda de posibles daños, usar el celular únicamente en caso de emergencia para no saturar las líneas telefónicas, no prender fósforos o velas hasta sin asegurarse que no hay fugas de gas.Asimismo recuerdan que tras una actividad sísmica importante, se pueden presentar réplicas, por lo que es importante estar alerta.