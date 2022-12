Zulia: El dengue abarrota centros hospitalarios en Maracaibo y se han producido muertes

La fumigación en Maracaibo no está llegando a muchos sectores vulnerable de la zona sur Credito: NAD

02-12-22.-La directora de Salud de la Alcaldía de Maracaibo, Joaneli López, hizo un llamado hoy a todas las autoridades sanitarias regionales y nacionales a trabajar en conjunto con las comunidades y se tomen las previsiones necesarias para enfrentar el dengue hemorrágico que se está presentando sobre todo en la población infantil.



La doctora López dijo, en una entrevista con el diario Noticia al Día, que se tiene registro que desde hace más de cinco años no se presentaba una endemia por el virus del dengue y se han comenzado a registrar con gran preocupación nuevamente.



La razón que ha llevado a esta aparición de la enfermedad, es que durante todo el año cambiaron las condiciones climáticas y así como las autoridades y el control familiar no ha sido el más adecuado para ello, es por lo que estamos viendo abarrotados los centros hospitalarios de dengue hemorrágico, dijo.



La prevención es lo más necesario en este momento y desde la alcaldía hacemos un llamado a la colectividad para que tome las previsiones necesarias, tales como evitar recipientes con aguas no adecuados, destapados y así mismo continuar con los programas de fumigación en las zonas vulnerable de la ciudad.



La dirección de salud de la Alcaldía de Maracabo reportó que una niña de 6 años falleció y 13 niños se encuentran hospitalizados por dengue hemorrágico en varios centros.



Algunas cifras



De acuerdo al registro que se lleva hasta el momento, solamente en los centros públicos en las últimas sesenta horas se han cuantificado.



27 pacientes en el hospital Universitario, tres en el hospital Chiquinquirá y 11 en el hospital de Niños de Veritas, sin contar los casos que se han anunciado en algunos centros privados.



La facultad de Medicina de LUZ, en sus investgaciones ha determinado que en Venezuela, el DENV ha estado presente por muchas décadas, permaneciendo en situación de endemicidad en diversas regiones del país y produciendo epidemias a pesar de los esfuerzos por contenerlo.



En el país, la enfermedad ha causado impacto socio-económico y en el estado Zulia han ocurrido epidemias periódicas durante los últimos 15 años y las cifras de morbilidad entre epidemias han sido de hasta 3.000 casos anuales.



El jefe de la emergencia del Hospital de Niños de Veritas, Miguel Luzardo, declaró recientemente que desde hace tres meses aproximadamente, ingresan cada día entre tres y cuatro pacientes con dengue.



Sintomas



“Los padres deben tener mucho cuidado, en este momento que están en circulación varios virus estacionales. Sin embargo, uno de los síntomas del dengue es la fiebre alta por más de cinco días, además de la erupción de la piel, dolor de cabeza, de huesos, abdominal, vómitos, entre otros” apuntó.

