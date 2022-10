(VIDEOS) Yaracuy: Inauguran plaza con estatua de María Lionza

Este domingo 9 de octubre, autoridades inauguran la plaza María Lionza, ubicada en Quibayo, estado Yaracuy. La actividad se realizó en las adyacencias de las faldas de la montaña de Sorte, monumento natural, ubicado en la entidad occidental.



El evento fue encabezado por el vicepresidente Sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas y, el Gobernador, Julio León Heredia; inauguraron la plaza en honor a la deidad femenina de María Lionza.



"El día de hoy es la absoluta representación de Venezuela. Un crisol de colores donde nadie está excluido. Un gran espíritu que arropa a todos por igual, y que busca un solo objetivo: la justicia, la libertad y el reencuentro de nuestro pasado con nuestro presente", señaló Ñáñez.



También indicó el vicepresidente Sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, que esta es la historia viva que se encarga de un pasado y permanentemente de un por venir que también se abre.



"Somos una Venezuela multiétnica, pluricultural, en donde existe y se practica la libertad de cultos, porque así la forjamos con una voluntad popula", enfatizó Ñañez.





Por su parte, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, exigió que el culto a Maria Lionza tiene que ser tratado y respetado como todas las religiones que en nuestro país se practican.Heredia dijo que "la decisión de traer a la diosa a su tierra fue muy importante, ya que fue consultad al pueblo, tal como lo dice nuestro presidente Nicolás Maduro, y nos instruía el Comandante Chávez: tenemos que gobernar obedeciendo a nuestro pueblo".Cabe destacar que el Instituto de Patrimonio Cultural, en ejercicios de sus competencias, dictó medidas administrativas de protección para la conservación de la estatua de María Lionza, la cual fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación.Como se recordará, el 6 de junio de 2004 la estatua original de María Lionza hecha por Alejandro Colina en 1941 y ubicada en la entonces autopista Francisco Fajardo, amaneció partida en dos. La obra fue desmontada y trasladada a un taller en la Ciudad Universitaria de la UCV para su restauración, y en enero de 2005 fue colocada una réplica realizada por Silvestre Chacón, en el mismo lugar de la autopista caraqueña.La estatua hecha por Colina permaneció entre 2005 y 2022 en un taller o galpón de la UCV, alejada del público. Según algunos portales, se hizo una restauración encabezada por el experto Fernando de Tovar, pero no fue posible colocar la estatua de nuevo en su ubicación anterior.Este 4 de octubre de 2022 Copred (Consejo de Prevención y Desarrollo de la UCV) emitió un comunicado denunciando la supuesta «sustracción» de la escultura de María Lionza «del galpón en la que se encontraba resguardada en la Ciudad Universitaria de Caracas luego de haber sido restaurada en el año 2004». Según Copred, la obra «forma parte de la colección de obras de arte de la UCV desde la década de 1940 y se utilizó como pebetero de los III juegos bolivarianos» celebrados en 1951. También afirmaron que «ningún ente de la UCV autorizó la movilización».Ante esto, numerosos medios de comunicación afirmaron que la obra había sido « robada ».El pasado viernes, el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, defendió los trabajos realizados por el Instituto de Patrimonio Cultural, y señaló que quienes acusaron al gobierno de «robar» la estatua podían ser demandados por difamación. “Tener una estatua fuera de la vista de la gente o una obra de arte fuera del uso sin ponerla a disposición de los seres humanos para el cual fue creada eso es un socavamiento de los derechos culturales del colectivo”, manifestó en una entrevista.

“El IPC tiene sus competencias establecidas como ente rector para preservar las obras en todo el territorio nacional”, sostuvo. «No es verdad que el IPC tenga que pedir permiso para proteger ese bien cultural, es al revés. Es la UCV la que debe pedir permiso al IPC y eso atañe a todos lo que sean poseedores de todo bien cultural. Lo mismo sucede con alcaldes o gobernadores cuando quieren remover o intervenir una obra de su jurisdicción; deben comunicarse con el IPC para ello”, explicó.Además, rechazó que la obra estuviera encerrada. “A María Lionza la tienen encerrada porque no la quieren. Si la Universidad Central de Venezuela hubiera querido. hubiera colocado a esa diosa, que es un símbolo más espiritual que artístico, en el medio de la Plaza del Rectorado. Pero no lo hizo porque no siente identidad con ella”, fustigó.Villegas explicó que en la UCV nunca fue incorporada esa escultura hecha por Alejandro Colina, porque los diferentes rectores que han pasado por esa Casa de Estudio nunca la tomaron en cuenta. “La expulsaron a la autopista en 1954; fue construida en 1951 y colocada como pebetero entre los estadios donde se desarrollan ahora los terceros Juegos Bolivarianos. La obra la mandó a hacer (Marcos) Pérez Jiménez, es decir el (entonces) presidente de la República y luego la sacaron de allí y la pusieron en la autopista”, comentó.Con información de AVN / Alba Ciudad.